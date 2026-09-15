¿Está suspendido por el IGSS? Cuánto recibe, cuándo le pagan y dónde cobrar

Cuando un trabajador afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) recibe una suspensión temporal y deja de percibir su salario por parte del patrono, puede tener derecho a un subsidio económico mientras permanece incapacitado para trabajar.

Marvin Sánchez, del Departamento de Prestaciones en Dinero del IGSS, explica en un podcast de la institución que este beneficio busca sustituir parte de los ingresos que el trabajador deja de recibir durante una incapacidad temporal por enfermedad, accidente o maternidad.

Sin embargo, el monto, el inicio del pago y el tiempo durante el cual se recibe el subsidio dependen de la causa de la suspensión.

¿Cada cuánto paga el IGSS por una suspensión?

Una de las dudas más comunes entre los afiliados es cuándo podrán disponer del dinero. Algunos trabajadores que han pasado por una suspensión comentaron a Prensa Libre que deben consultar periódicamente si el pago ya fue depositado.

Pero, según explica Sánchez, el IGSS maneja tres fechas de pago durante cada mes, que como referencia se programan alrededor de los días 8, 18 y 28.

Por ejemplo, para septiembre de 2026 las fechas previstas son:

Martes 8 de septiembre

Viernes 18 de septiembre

Lunes 28 de septiembre

Estas fechas pueden variar, cada mes, por ejemplo, cuando coinciden con un fin de semana o un día inhábil, el pago puede trasladarse a un día hábil cercano.

Es importante tomar en cuenta que esto no significa que todos los trabajadores suspendidos recibirán el subsidio en esas tres fechas.

Antes de autorizar el pago, el IGSS debe revisar el expediente y verificar que se cumplan los requisitos. Cuando corresponde, también debe recibir del patrono el informe laboral requerido para completar el trámite.

¿Dónde se cobra el subsidio del IGSS?

Una vez autorizado el subsidio, el afiliado recibe la notificación correspondiente sobre la fecha en que tendrá disponible el pago.

Según Sánchez, el subsidio se cobra únicamente en agencias de Banco Industrial.

Para realizar el cobro, el trabajador debe presentar su DPI y, cuando corresponda, el número o constancia de afiliación al IGSS.

¿Cuánto paga el IGSS por enfermedad o accidente?

En las suspensiones por enfermedad o accidente, el IGSS paga dos terceras partes del salario base diario reportado por el patrono, equivalente al 66.66%.

Sin embargo, existe un límite: el subsidio puede alcanzar como máximo Q150 diarios.

Esto significa que una persona con un salario elevado no necesariamente recibirá el 66.66% de su salario diario si el resultado supera ese límite. En ese caso, el pago máximo será de Q150 por día.

¿Cuánto recibiría alguien que gana el salario mínimo?

Para tener una referencia, para esta nota, se consideró el salario de una persona que en 2026 percibe el salario mínimo no agrícola de la Circunscripción Económica 1 (CE1), es decir su recibe aproximadamente Q131.58.

Al calcular las dos terceras partes, que explica, Sánchez, la operación sería: Q131.58 × 66.66% = aproximadamente Q87.72 diarios.

Por lo tanto, en este ejemplo, el subsidio del IGSS sería de aproximadamente Q87.72 por cada día que corresponda pagar, siempre que se cumplan las condiciones para recibirlo.

El monto es inferior al límite de Q150 diarios, por lo que en este caso no se aplica el techo máximo.

¿Desde qué día comienza el pago?

El inicio del subsidio también depende de la causa de la suspensión, según el Acuerdo 468 de la Junta Directiva del IGSS::

Enfermedad: el subsidio comienza a partir del cuarto día de suspensión .

el subsidio comienza a partir del . Accidente: el subsidio comienza a partir del segundo día.

¿Durante cuánto tiempo paga el IGSS?

El período durante el cual se puede recibir el subsidio cambia según el motivo de la incapacidad, según el Acuerdo 468 de la Junta Directiva del IGSS:

En caso de enfermedad, el subsidio puede otorgarse hasta por 39 semanas, equivalentes a 273 días, como límite máximo. Es decir, aproximadamente nueve meses.

En el caso de un accidente, el pago puede continuar mientras persista la incapacidad temporal y hasta que el trabajador reciba el alta médica, de acuerdo con las condiciones establecidas por el IGSS.

¿Cuánto recibe una trabajadora por maternidad?

La maternidad tiene condiciones diferentes.

En este caso, el IGSS cubre el 100% del salario base diario de la afiliada.

La suspensión por maternidad comprende 84 días, distribuidos en:

30 días antes del parto

54 días después del parto

Si al finalizar este período la trabajadora presenta complicaciones médicas que requieren que continúe suspendida, el caso puede pasar a tratarse como una suspensión por enfermedad, con las condiciones correspondientes a ese tipo de incapacidad.

¿Qué necesita para recibir el subsidio?

Sánchez explica que entre las condiciones fundamentales está que el trabajador mantenga vigente su relación laboral y haya contribuido al IGSS durante los cuatro meses anteriores al inicio del riesgo que provocó la suspensión.

El patrono también cumple una función dentro del proceso.

Cuando el IGSS solicita un informe laboral, la empresa debe proporcionar información que permita comprobar, entre otros aspectos, que la relación laboral continúa vigente, que el empleado efectivamente acató la suspensión y que no se encontraba de vacaciones durante el período correspondiente.

Por ello, si el trabajador continúa laborando pese a estar suspendido, no tendrá derecho al subsidio correspondiente. Tampoco procede el pago cuando la suspensión médica coincide con un período de vacaciones.

¿Cuánto tiempo tiene para cobrar el subsidio?

Una vez que el IGSS autoriza y acredita el pago, el afiliado tiene seis meses para cobrarlo.

Sánchez explicó que la institución envía notificaciones y recordatorios, por lo que recomendó a los afiliados mantener actualizados sus datos personales y de contacto.

Si transcurren los seis meses sin efectuar el cobro, la boleta prescribe.

Además, de acuerdo con información del IGSS citada previamente por Prensa Libre, existe un plazo máximo de un año para reclamar el subsidio, contado desde la fecha en que fue emitida la suspensión.

Prensa Libre cuenta con una sección especial dedicada a resolver dudas sobre los procedimientos del IGSS, en particular sobre invalidez, vejez y sobrevivencia. Le invitamos a leerla para conocer más sobre sus derechos y los pasos a seguir en cada trámite.