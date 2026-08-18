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Etanol en las gasolinas de Guatemala: ¿están listas las gasolineras para comenzar a vender el biocombustible?
Las gasolineras se preparan para la llegada del E10 con revisiones de tanques, tuberías, filtros y otros componentes, mientras el control de la humedad será uno de los principales retos para garantizar la calidad del combustible.
El reto más grande para las estaciones de servicio es mantener los tanques libres de agua. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).
Las estaciones de servicio en Guatemala se preparan para la implementación de la gasolina E10, una mezcla que incorpora etanol. Según la Asociación de Expendedores de Gasolina (AGEG), el cambio no requiere reconstruir las gasolineras, pero sí revisar y limpiar tanques, controlar la presencia de agua y verificar que tuberías, mangueras, válvulas, filtros, juntas y sellos sean compatibles con el nuevo combustible.
Uno de los principales retos será controlar la humedad, debido a que el etanol absorbe agua y esto puede provocar una separación de fases que afecte la calidad del combustible. También se prevé un mayor reemplazo de filtros y, gradualmente, la sustitución de tanques y tuberías antiguas. Según AGEG, las estaciones están listas para comenzar la transición, aunque deberán mantener un monitoreo constante y continuar adaptando sus componentes.