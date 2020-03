Guatemala apuesta por tren de carga como prioridad de financiamiento

Desde el 2015 anunció que empezaría a funcionar el tren de carga entre Guatemala y México pero no se ha concretado. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Para el país, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ya tiene un plan indicativo que acordó con el gobierno anterior, pero que se está validando con la actual administración en base a las prioridades que esta tenga, indicó el funcionario.

La primera solicitud del presidente de la República es el apoyo para el desarrollo del proyecto del tren para conectar el Océano Pacífico con el Atlántico, el cual Giammattei califica como prioritario, según el directivo de esa institución bancaria.

“Es un proyecto muy importante, y muy caro, prepararlo también es caro” mencionó Mossi. Dijo que con el nuevo gobierno se está iniciando la relación formal de trabajo y el tren es uno de los proyectos insignia que tiene el mandatario.

El proceso se está empezando con el estudio de factibilidad para el cual de destinará alrededor de US$2 millones, expuso. Esos recursos forman parte de una donación de US$50 millones proveniente del gobierno de Corea del Sur que servirá para financiar los estudios de factibilidad de infraestructura incluyendo ferrocarriles en Centroamérica.

El convenio para esa donación se prevé firmar a finales de marzo del 2020, comentó el presidente del BCIE.

Posterior al estudio se tendrá que lanzar la convocatoria para licitar la construcción del proyecto, fase para la cual se quiere usar líneas de financiamiento, probablemente también de Corea del Sur, explicó Mossi.

Ese financiamiento es ofrecido con condiciones bastante blandas con plazos de 40 años, tasas de interés 0.15% y 10 años de gracia, aspecto que hace que los proyectos sean realmente atractivos para los inversionistas, añadió.

“En el caso de Guatemala el reto que nos ha impuesto el presidente Giammattei es cómo le ayudamos en su agenda de desarrollo ferroviaria, de movilidad general y de carga, y cómo ayudar al Gobierno a estar al servicio de la ciudadanía”, dijo el directivo.

Es un ramal del plan de desarrollo ferroviario

Mariano Díaz, viceministro de Comunicaciones encargado del área de puertos, aeropuertos e infraestructura, dijo que han conocido varios proyectos relacionados a los trenes, uno de estos es el tren rápido y los diversos ramales que pueda tener.

El funcionario comentó que en una mesa de trabajo interinstitucional se están analizando los ramales que pueden conectar con México y Centroamérica, incluso los ramales interoceánicos, y son son parte del plan de desarrollo ferroviario. Tanto Fegua como Ferrovías son los entes encargados de prepararlos e impulsarlos y que se busquen opciones. La semana pasada revisaron el tema con un grupo de trabajo pero los diferentes proyectos están en fase de prefactibilidad.

Mencionó que el BCIE los está apoyando, pero dijo desconocer de donde provienen las fuentes de financiamiento que esa entidad está encontrando.

“La carga es muy más susceptible a los fletes, es un tema muy puntual, entonces deberíamos empezar (los proyectos) de carga en general, carga de contenedores y a granel”, mencionó Díaz al indicar que esos proyectos son parte de la infraestructura estratégica que está pidiendo el presidente Giammattei que se desarrollen.

Proyectos regionales

Según el BCIE se están introduciendo a Centroamérica se están introduciendo grandes proyectos regionales como la figura del ferrocarril. “Si uno se pone a pensar en Centroamérica no hay inversión en ferrocarriles en los últimos 150 años. Por eso se está trabajando en una estrategia regional para definir a qué tipo de estándar queremos apostarle” añadió Mossi.

El país que está liderando este tipo de proyectos es Costa Rica, el cual tiene aprobado por el BCIE el financiamiento de US$1 mil 500 millones y se prevé lanzar la licitación en junio del 2020. El Salvador, Nicaragua y Guatemala están trabajando sus propios proyectos y solo falta Honduras, explicó Mossi.

Estas estrategias se basan en la demanda, visualizando que construir más carreteras ya no es la solución. Ciudades como Guatemala y otras en El Salvador ya no se dan abasto y el “costo de la congestión (vehicular) es un costo que ya no se puede seguir pagando”, añadió.

Interés de BCIE y Corea

Érick Uribio, director ejecutivo interino de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) mencionó que existen varios proyectos con el fin de conectar ambos océanos.

Al respecto expuso que la iniciativa que menciona el BCIE (vía del Pacífico al Atlántico) no es parte del portafolio de Anadie. La entidad impulsa otros tres tramos, incluyendo la conexión con México por medio del puerto terrestre en Tecún Umán, San Marcos. La otra fase sería conectar ese punto con Puerto Quetzal en el Pacífico y la tercera hacia El Salvador.

En el 2019 hubo una misión de exploración de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica). En diciembre pasado esa delegación informó que hay interés en apoyar un estudio para elaborar un plan maestro ferroviario y de viabilidad del Tren de Carga Pacífico.

Funcionarios de dicha oficina indicaron que se puede aprovechar la infraestructura portuaria y la ubicación geográfica del país la cual permite tener acceso tanto al Pacífico como al Atlántico y que se reducirían costos logísticos en el transporte de carga, se agregó.

En esa oportunidad también se comentó la posibilidad de un estudio para proponer un plan de movilidad de ocho municipios del área metropolitana como Villa Nueva, Mixco, San Miguel Petapa, Chinautla, San José Pinula y Guatemala. En esa oportunidad Uribio expuso que la cooperación técnica que ofrece Koica es para proponer un sistema intermodal de transporte y se analizaría el Transmetro, el Metro Riel, la propuesta de un metro y por algunos de estos se han reunido con el BCIE.

En tanto, entre las principales propuestas de Giammattei durante la campaña electoral se incluyó el proyecto del tren, el cual, indicó en junio del 2019, se debe poner en marcha en los primeros 18 meses de gobierno. Este servirá para abaratar los costos de la logística, y trasladar la carga que se genere con el aumento a la producción agrícola, además que también se buscan fortalecer las zonas francas y se mejora de puertos, así como generar opciones de transporte público.