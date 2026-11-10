Guatemala autoriza la importación de otras 60 mil toneladas de maíz sin aranceles ante la sequía

El Gobierno de Guatemala autorizó la importación sin aranceles de otras 60 mil toneladas métricas de maíz blanco, la tercera autorización del año, según un acuerdo publicado este martes 10 de noviembre en el diario oficial, para garantizar el abastecimiento del grano en medio de la sequía que afecta al país en el 2026.

La ampliación está recogida en el Acuerdo Ministerial 611-2026, del Ministerio de Economía, fechado el 5 de noviembre y publicado este martes en el Diario de Centro América.

El Gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, ya autorizó la importación libre de impuestos de 65 mil y 50 mil toneladas métricas de maíz blanco en febrero y julio pasados, respectivamente. Este grano es un producto básico en la dieta de los guatemaltecos.

La decisión inicial de autorizar estas importaciones, bajo el Sistema Arancelario Centroamericano, se acordó luego de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación informara que la producción nacional de frijol y maíz era insuficiente para atender las necesidades de la población durante el 2026.

Según el Gobierno, la autorización tiene el propósito de garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de la población y promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior de Guatemala.

Alrededor de 1.2 millones de familias se han visto afectadas este año por la sequía, ante la inminente consolidación del fenómeno climático de El Niño, según datos de la Administración guatemalteca.

En Guatemala, aproximadamente el 59% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y uno de cada dos niños sufre algún grado de desnutrición, de acuerdo con informes y estudios de organismos internacionales.

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