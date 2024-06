Las delegaciones de Guatemala y la República Popular China en la Organización Mundial de Comercio (OMC) sostuvieron su primera reunión, a efecto de que el país asiático explique los motivos de la retención de café y macadamia guatemaltecos en sus puertos desde hace dos semanas.

El Ministerio de Economía (Mineco) informó que en la reunión nuestro país solicitó información sobre la situación de las exportaciones de ambos productos, aparte de que especifique si se trata relacionado con estos bienes o si la medida puede extenderse a otros.

La delegación de China en la OMC ofreció a su contraparte guatemalteca que hará las respectivas consultas con las autoridades de aduanas y de economía para conocer los detalles, agregó el ministerio.

Con estas medidas se busca apoyar a los exportadores y productores guatemaltecos, con quienes se mantiene comunicación para buscar soluciones. En tanto, de forma paralela, junto con la red de consejeros comerciales de Guatemala, se están identificando compradores en otros mercados para la macadamia.

Mientras que para café, los importadores y brokers, están buscando plazas para reubicar los embarques del grano, citó en un comunicado el viceministro de Integración y Comercio Exterior de Guatemala, Héctor José Marroquín.

La recomendación

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), dijo que luego de analizar la situación, “claramente tenemos una recomendación de no exportar a China, por prudencia”.

Agregó que la postura se ha tomado “contra toda la voluntad, pero es lo más razonable” tomando en cuenta que no se tiene información oficial sobre los motivos de la prohibición de desembarque de los contenedores guatemaltecos.

Al referirse a las medidas dadas a conocer por Mineco dijo que es importante tener el acompañamiento de las autoridades, pero sobre el procedimiento mencionó que se trata de la primera reunión pero que todavía no tiene el carácter una gestión oficial.

“Aún no es el proceso de una denuncia en la OMC”, y si las reuniones entre delegaciones no funcionan y no hay respuesta satisfactoria de las autoridades de China, el país tendría que buscar otra vía más formal, agregó Carballido, al advertir que el camino es largo.

Explicó que aunque el producto iba en categoría de exportaciones FOB (de puerto a puerto), lo cual significa que la carga ya era de las empresas chinas compradoras, estos aún tenían pendientes pagos a exportadores. La situación sigue con la carga retenida y almacenada y sin posibilidades de saber cuándo se va a liberar, agregó.

Además, se conoce que los importadores recibieron alguna información del gobierno chino de que mejor no pidan producto de Guatemala, dijo Carballido.

Derivado de ello, “desgraciadamente en este momento, y desde hace días, les estamos recomendando a los asociados y exportadores en general que por el momento no exporten a China y la recomendación es por tiempo indefinido”.

Prensa Libre solicitó más información a Mineco y por la tarde del miércoles, el viceministro Marroquín indicó que está pendiente de la información que proporcione China para fijar una nueva reunión, aunque no dio a conocer los pasos o procedimientos a seguir por Guatemala.