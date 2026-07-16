IGSS aclara el pago adicional que recibirán más de 233 mil pensionados en los próximos días

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aclaró que el pago adicional que recibirán los pensionados en julio no corresponde al bono 14, sino a la bonificación anual establecida para los beneficiarios del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).

De acuerdo con datos preliminares publicados a mayo, 233 mil 763 pensionados del Instituto recibirán una bonificación de Q300, que será depositada junto con la pensión mensual.

Según el informe del seguro social, la mayor parte de los beneficiarios se concentra en el departamento de Guatemala, donde hay 117 mil 891 pensionados. Le siguen Escuintla, con 23 mil 555; Suchitepéquez, con 11 mil 591; Quetzaltenango, con 11 mil 522, e Izabal, con 8 mil 929. Los pensionados del resto del país también recibirán la bonificación en la misma fecha y por el mismo valor.

Si se toma como referencia la cantidad de pensionados registrada hasta mayo de 2026, el IGSS pagaría aproximadamente Q70 millones 128 mil 900 por concepto de esta bonificación.

No es el bono 14

Aunque el depósito se realizará en julio, las autoridades del IGSS enfatizaron a Prensa Libre que no se trata del bono 14.

Explicaron que este pago forma parte de las prestaciones que el Instituto otorga a los pensionados por alguna de las siguientes circunstancias: invalidez, vejez y sobrevivencia (IVS), por lo que no está relacionado con la bonificación anual regulada en el Decreto 42-92, Ley de Bonificación Anual para Trabajadores de los Sectores Privado y Público.

La bonificación de Q300 fue autorizada mediante el Acuerdo 1358 de la Junta Directiva del IGSS, que entró en vigor en diciembre del 2015.

Otro detalle importante es que el bono de Q300 es un monto fijo. Es decir, todos los pensionados que tienen derecho a recibirlo obtendrán la misma cantidad, sin importar el valor de la pensión mensual.

Las personas suspendidas por enfermedad no reciben esta bonificación, ya que el beneficio está destinado únicamente a quienes tienen una pensión vigente dentro del programa IVS.

Prensa Libre cuenta con una sección especial dedicada a resolver dudas sobre los procedimientos del IGSS, en particular sobre invalidez, vejez y sobrevivencia. Le invitamos a leerla para conocer más sobre sus derechos y los pasos a seguir en cada trámite.