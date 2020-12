Los destinos más visitados de Guatemala en fin de año (y cómo fue el turismo en 2020)

Atitlán, Antigua Guatemala, las playas del Pacífico y otros destinos han sido visitados en la temporada de fin de año. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La estimación de ocupación turística interna en el país es muy variable, ya que va desde el 15% hasta el 90%, refieren datos de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) la cual efectuó un sondeo al sector hotelero en Petén, Antigua Guatemala, Izabal, Quetzaltenango y Atitlán para conocer los porcentajes de ocupación previstos con motivos de las fiestas de fin de año.

La capacidad de ocupación también varía según el aforo permitido para cada establecimiento. Algunos tienen más separación entre servicios o áreas al aire libre lo cual les permite aforos mayores respecto de otros, comentó Diego Díaz, presidente de Camtur.

Movimiento en los destinos

En el caso de Antigua Guatemala, prevén que la ocupación hotelera sea muy baja y que pueda estar entre un 15%-25%.

La ocupación sería específicamente en las fechas entre el 29 y 31 de diciembre, ya que el resto de la semana podría recibirse visitantes de un día a los cuales se les denomina excursionistas.

La municipalidad no autorizó fiestas en la vía pública para esta temporada, esto incluye las tradicionales actividades que se efectuaban para recibir el año nuevo.

Además, está restringido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y a partir del 18 de diciembre se establecieron horarios de atención a establecimientos: bares y discotecas y tiendas de barrio deben cerrar todos los días a las 21 horas.

En el caso de los restaurantes y hoteles, el cierre es a partir de las 22 horas y solo el 31 de diciembre pueden operar a puerta cerra hasta a medianoche y seguir a la 1.30 de la madrugada del 1 de enero.

Antigua Guatemala es uno de los destinos más visitados para estas temporadas en años anteriores.

Cae afluencia

El segundo más visitado durante la temporada de fin de año son las playas del Pacífico. En estos lugares, según Díaz, se ha tenido alta afluencia los fines de semana desde que se abrieron los destinos turísticos y se prevé mantener el ritmo.

Aun así, la concurrencia no alcanza al nivel de antes de la pandemia pero en ocasiones las personas ya no buscan hoteles, sino casas de alquiler con piscinas particulares.

Otro de los destinos favoritos en estas fechas es Atitlán. El sector prevé una ocupación hotelera entre un 50% y 55% y esperan que aumente después de Navidad y durante Año Nuevo.

En Petén, consultados hoteleros en la Isla de Flores, El Remate y alrededores respondieron que prevén ocupación entre el 70 y 90% para fin de año, en especial el de turismo nacional. Sin embargo, coinciden en que a principios de enero disminuirá casi a la mitad.

En Petén la oferta es variada porque los sitios arqueológicos están abiertos, incluso Camtur informó que el 23 de diciembre pasado abrió el Parque Nacional Mirador Río Azul, sin embargo, los principales balnearios del lago Petén Itzá permanecerán cerrados durante las fiestas de fin de año por decisión de las municipalidades de San José y de San Andrés.

Ocupación en provincia

En Izabal, entre Navidad y año nuevo se espera una ocupación media, pero a partir del 31 de diciembre creen que aumentará.

Los hoteleros de Quetzaltenango indicaron que las recientes dos semanas la ocupación han tenido un leve aumento y esperan que para la semana entre Navidad y Año Nuevo se incremente y llegue a un 75% u 80%.

Para Cobán, se prevé un nivel de ocupación medio-bajo con un promedio de entre 45% a 50%.

En tanto para Tecpán, conocido como un corredor gastronómico, hoteles están ofreciendo actividades para fin de año, pero aún se prevé un nivel de ocupación bajo entre un 15% a 20%.

En el caso del Irtra en Retalhuleu, para la semana de fin de año ya tiene reservado el 100% de ocupación (según el aforo permitido por el Ministerio de Salud) para los días 31 de diciembre y 1 de enero, dijo Jorge Mario Chajón, ejecutivo del Irtra.

Añadió que para el primer fin de semana de enero del 2021 (sábado 2 y domingo 3) aún hay disponibilidad ya que las reservaciones están al 90%. Los días posteriores están en alrededor del 80%.

Camtur refiere que la ocupación hotelera no refleja la realidad de todo el sector turístico porque se trata, en su mayoría, de visitantes nacionales que no requieren guías de turista, no compran muchas artesanías o transporte turístico, servicios que siguen teniendo baja demanda.

Doble impacto

El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) Mynor Cordón, mencionó que se espera una mejor ocupación hotelera para el fin de año.

“El guatemalteco sigue saliendo esperaríamos tener un repunte en hoteles de playa porque en Antigua Guatemala se han suspendido las actividades y también alcaldes de otros destinos han suspendido”, dijo el funcionario.

Debido a su preferencia y oferta turística, Antigua Guatemala también es estratégica para la distribución de turistas a otros destinos como playas, Quetzaltenango, Chichicastenango, por lo que las restricciones tienen un doble impacto.

Cordón expuso que se estaba dando un despegue del turismo interno en los recientes fines de semana pero que, por el repunte de casos y las medidas de prevención para la propagación del coronavirus, es posible que haya un descenso en ocupación para la última semana del año.

El Inguat llevó a cabo durante noviembre y diciembre la campaña de promoción de turismo interno “Llegó el fin de” para motivar la visita a destinos del país. Además ha autorizado a más de 100 empresas los sellos de Bioseguridad Turística y Safe Travel de la World Travel & Tourism Council, que los acredita como establecimientos seguros contra el covid-19.

Destinos con más turismo en 2020

De enero al 14 de diciembre se habían realizado 8 millones de visitas con fines turísticos a los diferentes atractivos del país.

Según el Inguat, el turismo interno en 2019 cerró en unos 10 millones 500 mil viajes con pernoctación, los cuales representaban aportes a la economía nacional por Q26 mil 432 millones. Aparte están las visitas de un día sin pernoctación que se califican como excursionistas.

El Inguat estimó que, en el plazo del 26 al 31 de diciembre del 2019, un millón 800 mil personas visitaron los 10 principales destinos del país, divididos así:

Antigua Guatemala con 342 mil turistas

Playas del Pacífico, 288 mil visitantes

Quetzaltenango, 270 mil

Panajachel (y cuenca del Lago de Atitlán), 180 mil

El resto del Occidente, 198 mil turistas.

Izabal, 162 mil visitantes

Retalhuleu, 144 mil

Esquipulas, 126 mil turistas

Las Verapaces, 54 mil

Petén, 36 mil viajeros

Esas cifran serán considerablemente menores en el 2020 debido a la pandemia, según estima el sector.

Poco turismo internacional

Luego de abrirse el aeropuerto y las fronteras en Guatemala, la llegada de turismo internacional no se recupera y podría volver a tener otro impacto debido a que varias naciones han restringido actividades.

Cordón dijo que ya se desarrollan productos para el 2021 y se espera reactivar la campaña internacional para promocionar a Guatemala en ferias turísticas, además de promoción directa en los países. Sin embargo, ahora se deberán replantear los planes debido a las nuevas restricciones por la nueva mutación del covid-19 en Europa y otros países.

“Nos están exigiendo campañas internacionales, pero si se hacen ahorita se van a diluir con la información de los contagios de la nueva cepa, hay que ser inteligentes y se tendrán que replantear”, dijo el director del Inguat.

Un año muy difícil para el turismo en Guatemala. A noviembre del 2020 registra una caída del 75% en llegadas de visitantes no residentes.



“Es un año muy difícil para el turismo en Guatemala. A noviembre del 2020 se registra una caída del 75% en llegadas de visitantes no residentes”, comentó en sus redes sociales José María Aguilar, exjefe de investigación y análisis de mercados del Inguat.

De enero a noviembre del 2019 llegaron 2 millones 299 mil 556 turistas extranjeros y en el 2020 solo 575 mil 686.