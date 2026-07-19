Lotería Santa Lucía: los tres números ganadores del Sorteo Extraordinario 413 y los premios para los números cercanos

Lotería Santa Lucía realizó este domingo 19 de julio el Sorteo Extraordinario No. 413 en sus oficinas ubicadas en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde se repartieron Q15 millones 782 mil 200 en premios, según informó el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

En el acto participaron representantes de la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Gobernación, la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, la Dirección de la Lotería Santa Lucía y un vecino honorable, quienes supervisaron el desarrollo del sorteo.

Primer premio: Q5 millones

La persona que compró el número 009542 fue el ganador del primer premio, por un monto de Q5 millones. El billete ganador fue vendido en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Los números cercanos también obtuvieron premios:

009540 y 009541: Q25 mil cada uno.

009543 y 009544: Q25 mil cada uno.

Número 009542 fue el ganador del primer premio extraordinario de Q5 millones, el 19/jul/2026. (Foto, Prensa Libre: Elmer Vargas)

Segundo premio: Q800 mil

Por su parte, el guatemalteco que adquirió el número 019474 obtuvo el segundo premio, correspondiente a Q800 mil. El billete fue vendido en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Los números próximos al ganador también recibirán premios:

019472 y 019473: Q15 mil cada uno.

019475 y 019476: Q15 mil cada uno.

Número 019474 fue el ganador del segundo premio extraordinario de Q800 mil, el 19/jul/2026. (Foto, Prensa Libre: Elmer Vargas)

Tercer premio: Q300 mil

Por último, la persona que adquirió el número 042267 fue favorecido con el tercer premio, por un monto de Q300 mil. El billete fue vendido en Centra Norte, zona 17 de la Ciudad de Guatemala.

Número 042267 fue el ganador del tercer premio extraordinario de Q300 mil, el 19/jul/2026. (Foto, Prensa Libre: Elmer Vargas)

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería Santa Lucía?

De acuerdo con información proporcionada por los representantes de Lotería Santa Lucía recuerda a los ganadores que, para reclamar un premio, deben presentar:

Documento Personal de Identificación (DPI) original y fotocopia.

Número de Identificación Tributaria (NIT), para emitir la constancia de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La entidad también aclara que no realiza pagos directamente a menores de edad. En caso de que el ganador sea menor, deberá presentarse acompañado de un adulto.

Los premios podrán cobrarse durante seis meses contados a partir de la fecha del sorteo.

Asimismo, los organizadores de la rifa explican que cuando una persona compra un cachito, le corresponde el 10% del premio si el número resulta ganador, ya que cada billete está dividido en diez fracciones.

Si usted salió favorecido con algún premio mayor o ganador de otro monto, recuerde que todos los premios están sujetos a la retención del 10% del ISR y del 3% del Impuesto de Timbres, conforme a la legislación vigente. Quienes deseen consultar el listado completo de premios pueden hacerlo en el sitio oficial de la Lotería Santa Lucía.