“Mantener la deuda estable es lo que equilibra los desafíos que tiene Guatemala”, según analista de Moody’s

Moody´s decidió en su informe anual mantener la calificación de riesgo crediticio. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Sin embargo, en el país se mantienen desafíos tanto como los niveles de pobreza y problemas institucionales, añadió.

Entre los aspectos positivos y negativos, la firma hace un balance y decidió en este informe anual mantener la calificación del país en Ba1 con perspectiva Estable.

¿En qué se basaron para mantener la calificación al país?

Para todo país que calificamos nosotros siempre hay un balance de elementos que son positivos y negativos desde el punto de vista crediticio. Hay cosas que creemos que ayudan a mantener un nivel de crédito y otras, que lo limitan.

En el caso concreto de Guatemala, lo que tiene por un lado es un país con niveles de pobreza y de problemas institucionales que, en general, son más altos que muchos países que tienen calificación similar.

Pero se balancea con una historia (positiva) de manejo de deuda y monetaria que ha sido bastante fuerte. Han mantenido el déficit bajo y la deuda estable, así que el balance de esos dos factores es lo que resulta en la calificación.

¿Cuál es la importancia para un país como Guatemala que le mantengan esa calificación?

En general la calificación es un reflejo de la capacidad de pago de deuda, si la calificación cae en general lo que puede suceder es que haya preocupación sobre la capacidad de pago de deuda, y por lo tanto, las tasas que tiene que pagar un país pueden aumentar, pero eso lo van a decidir los inversores.

El general, los países buscan tener calificaciones más altas para poder tener tasas más bajas.

El tema tiene que ver con la tasa que paga un país en la medida que calificación se mantiene o sube en general debería bajar la tasa.

Cuanto más baja es la tasa que paga un país, menos le cuesta mantener la deuda. Por ejemplo, más personas podrían invertir en el tipo de deuda que emite el Estado de Guatemala.

Los factores que menciona, ¿son suficientes para mantener la calificación por un tiempo más?

Nosotros la revisamos constantemente, así que puede ser que cambiemos a futuro, en este momento, lo único que hicimos fue publicar un informe anual, no hemos hecho un cambio o afirmación de la calificación.

La calificación como la que posee el país de Ba1 con perspectiva estable, ¿podría atraer más inversión al país?

No opinamos sobre eso, porque dejamos que el mercado lo decida. El valor que tiene y cómo se interpreta, el mercado lo decidirá. Nosotros lo que estamos calificando es la capacidad de deuda financiera, es un análisis sobre el riesgo que se corre en comprar deuda del Gobierno de Guatemala, pero no es lo mismo que hablar sobre el riesgo de invertir por ejemplo por una fábrica en Guatemala, son cosas separadas.

La firma Moody’s mantuvo la calificación de riesgo crediticio a Guatemala en Ba1 con perspectiva estable según informó esta noche el Ministerio de Finanzas @MinfinGT y el @Banguat @Economia_pl @prensa_libre pic.twitter.com/UTqBkeLfCu — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 18, 2019

¿Que podría llevar a cambiar la calificación?

Si vemos que alguno de estos problemas que mencioné como la parte institucional, el nivel de nivel de crecimiento un poco más bajo que otros países con calificaciones similares continúa, en el tiempo podría llevar a una baja de calificación.

Al mismo tiempo, si la deuda bajara y se mantuviera más baja en forma cuasi permanente, eso podría apoyar. Pero en este momento no vemos un cambio en la calificación.

Mencionan en su informe anual que la inversión pública y la inversión extranjera directa han bajado en los últimos años. Según los estudios que efectúa Moody’s, ¿cómo se puede recuperar?

No damos consejos de qué hacer, pero sí puedo señalar que los países que en general mejoran tienen mucho que ver con temas como la institucionalidad de un país. Aumentar la tasa de inversión de un país no es algo que se hace de un día al otro.

Bajar la inflación es algo que es más fácil de hacer, porque hay un instrumento más directamente adecuado para eso.

Pero si un país dice: quiero aumentar la tasa de inversión en el país, yo creo que la experiencia demuestra que eso es algo que tarda bastante tiempo.

Aunque mencionan que no se prevé a futuro modificar la calificación, ¿qué acciones son necesarias para mantenerla?

Hasta ahora se ha mantenido entre el mismo nivel hace tiempo, la continuación de lo mismo apoyaría mantener la calificación donde está.

¿Qué podría afectar a la baja esa calificación?

Que la economía no le vaya tan bien o que los problemas institucionales se agraven.

Y, ¿qué podría mejorarla?

Que baje la deuda, que esta baje en forma consistente o que se mantenga a través del tiempo (ese comportamiento).

También mencionan diferentes desafíos. ¿Cuáles son los desafíos primordiales?

Desafíos grandes tienen que ver con el tema de desarrollo económico, el nivel de pobreza que hay y las instituciones que todavía son muy débiles, dentro de eso vemos todo lo sucedido con Cicig, por ejemplo.

¿El tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha impactado al país según la visión que tienen ustedes?

Es algo negativo para la capacidad de pago del país cuando las instituciones no mejoran.

En una parte del informe indican que los débiles indicadores de desarrollo social y los desafíos de seguridad interna comienzan a representar una amenaza para la estabilidad política. ¿Es primera vez que incluyen este punto?

No es la primera vez, lo hemos venido diciendo hace tiempo. Como le menciono creo que el tema institucional es muy importante.

¿Qué debería hacer el país con el tema institucional?

Ahí nosotros no opinamos. No decimos qué es lo que debería o no debería hacer, sino que nosotros señalamos que las instituciones son débiles y lo que ha sucedido con Cicig, por ejemplo, no es algo positivo para el país, porque un elemento de institucionalidad como lo era Cicig se había dejado de lado.

El mandato de la Cicig finaliza en mes y medio, ¿podría afectar en algo ya que se acerca la fecha de finalización?

Ya hemos dicho que consideramos que no se continúe con Cicig es algo negativo, pero no necesariamente va a cambiar la calificación.

Guatemala se apresta a efectuar la segunda vuelta de votaciones para elegir presidente y vicepresidente. ¿Qué expectativas hay del nuevo Gobierno?

No esperamos grandes cambios en ninguna de las dos partes. Basados en lo que se ha escuchado, no hemos visto que ninguno, por ejemplo, quiera mantener a Cicig, así que creemos que va a continuar más o menos parecido al anterior.

En el caso de los indicadores de desarrollo social y seguridad que mencionan en su informe, ¿podrían quedarse igual?

Creo que eso no depende tanto de un solo gobierno, depende más de políticas de largo plazo. Como para poder mejorar la institucionalidad o el crecimiento, se requiere mejorar condiciones de inversión, por ejemplo, bajar los niveles de violencia es algo que no se hace de un año al otro, requiere trabajo de muchos años.

Contenido relacionado

> Moody´s mantiene a Guatemala con calificación de perspectiva estable

> Perspectiva de calificación de riesgo en Guatemala es ‘Negativa’, según Fitch Ratings

> Standard & Poor´s confirma calificación de riesgo crediticio para Guatemala