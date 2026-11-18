El Ministerio de Energía y Minas (MEM) impuso multas que superan los Q39.6 millones a cuatro distribuidoras de gas propano por concertación y distorsión de precios en el mercado nacional.

El director general de Hidrocarburos, Gerson de León, dio a conocer las sanciones durante una citación en el Congreso de la República, convocada por la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Según la información presentada, tres distribuidoras recibieron multas de Q13 millones 197 mil cada una por concertación de precios. Además, las cuatro empresas fueron sancionadas con Q21 mil 995 cada una por distorsión de precios.

En conjunto, las multas ascienden a Q39 millones 656 mil 980.

Diaco presenta denuncias por presunta especulación

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) presentó cuatro denuncias ante el Ministerio Público (MP) por presunta especulación de precios en la comercialización de propano.

Las denuncias se sustentan en informes técnicos elaborados por el MEM.

El viceministro de Energía y Minas, Guillermo Xoy, explicó que las autoridades mantienen un monitoreo de los precios del gas propano en el mercado nacional y de las cotizaciones internacionales.

MEM reporta 407 inspecciones

El MEM informó que ha efectuado 407 inspecciones desde enero: 267 en plantas y depósitos de gas propano y 140 en expendios.

Como resultado de esas verificaciones, reportó 35 sanciones por incumplimientos de la normativa: 18 en plantas y depósitos y 17 en expendios.

Entre las irregularidades detectadas figuran establecimientos que operaban sin licencia, cilindros con menor cantidad de producto que la indicada y ausencia de sellos de seguridad.

Las inspecciones se desarrollan en coordinación con la Diaco y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Estas 35 sanciones corresponden a incumplimientos detectados durante las inspecciones y se reportan por separado de las multas millonarias por concertación y distorsión de precios.

Precios de referencia del gas propano

Los precios de referencia del gas propano publicados para el 16 de noviembre del 2026 son los siguientes:

Cilindro de 25 libras: Q120.13

Cilindro de 35 libras: Q168.18

Cilindro de 100 libras: Q480.53

Estos valores son de referencia y no constituyen precios obligatorios, debido al régimen de libre comercialización de hidrocarburos.

¿Dónde denunciar irregularidades?

El MEM recibe denuncias relacionadas con la calidad y cantidad del gas propano en el correo electrónico quejasydenuncias@mem.gob.gt.

Las denuncias por posible especulación de precios pueden presentarse ante la Diaco, mediante el número telefónico 1550.

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