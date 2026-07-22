PepsiCo inaugura centro de distribución en Quetzaltenango que fortalecerá el abastecimiento en Guatemala y Centroamérica

PepsiCo ha inaugurado este miércoles 22 de julio un nuevo Centro de Distribución en Quetzaltenango, una instalación con la que busca fortalecer su capacidad de abastecimiento en el occidente de Guatemala y Centroamérica, mejorar los tiempos de entrega de sus productos, e incorporar tecnología para optimizar sus operaciones logísticas.

En el acto de inauguración contó con la participación del presidente de la República, Bernardo Arévalo; el ministro consejero en funciones de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Roger Rigaud; y el gerente general de PepsiCo Alimentos para Centroamérica, Rodrigo Borges.

En su discurso de inauguración, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que este tipo de inversiones reflejan la confianza del sector privado en Guatemala, y las atribuyó a factores como la estabilidad macroeconómica, la simplificación de trámites, la digitalización de servicios públicos y las acciones para combatir la corrupción.

Arévalo también destacó el desempeño de la industria alimentaria. Según indicó, en 2025 el sector de alimentos procesados registró una producción superior a US$7 mil 200 millones, la más alta de los últimos 13 años. Añadió que esta actividad genera alrededor de 200 mil empleos y exportaciones que superan los US$3 mil 200 millones.

"Estamos fortaleciendo el potencial para generar negocios no solo en las áreas centrales del país, sino también en los territorios, como hoy ocurre en el occidente de Guatemala" Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala

Por su parte, la empresa informó que el proyecto permitirá ampliar la cobertura de distribución de su portafolio de alimentos en una de las regiones más importantes para su operación en el país, al tiempo que consolida la conexión entre la producción agrícola, el almacenamiento y la comercialización.

Rodrigo Borges, gerente general de PepsiCo Alimentos para Centroamérica, señaló que el nuevo centro fortalece una cadena de valor que inicia con los productores agrícolas y concluye con la distribución de alimentos hacia millones de consumidores en Centroamérica.

Quetzaltenango fortalece el eje logístico de PepsiCo en Guatemala

Más allá de funcionar como un centro de distribución, Quetzaltenango se ha convertido en un punto estratégico para las operaciones de PepsiCo en Guatemala.

Durante el acto inaugural, la compañía recordó que Quetzaltenango es un punto estratégico dentro de su cadena de suministro, ya que trabaja con productores locales que cultivan la papa utilizada para elaborar las frituras Lay's destinadas al mercado centroamericano. Según datos de PepsiCo, en el occidente del país se produce el 96% de la papa que utiliza la empresa, con una cosecha anual que supera las 9 mil toneladas, esto es, en parte, lo que convierte a la región en un eje tanto de producción agrícola como de distribución logística.

"La inauguración de este centro fortalece una cadena de valor que comienza en el campo y termina en la mesa de millones de consumidores en Centroamérica" Rodrigo Borges, gerente general de PepsiCo Alimentos para Centroamérica.

El nuevo centro integra en un mismo lugar las operaciones de almacenamiento, distribución y gestión comercial, lo que, según la empresa, permitirá una mayor coordinación entre los distintos procesos logísticos.

Desde esta instalación se abastecerán diez centros de intercambio de productos con cobertura en Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, además de municipios como Malacatán, Mazatenango, Tiquisate y Coatepeque.

Además, la cadena de suministro no solo abastece al mercado guatemalteco. Las Lay's producidas con papa cultivada en el occidente del país también llegan a Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Tecnología y automatización impulsan la nueva operación

Los representantes de PepsiCo, también anunciaron que, el nuevo centro de distribución incorpora herramientas tecnológicas orientadas a agilizar la gestión logística y mejorar la eficiencia operativa.

Entre las innovaciones destacan sistemas de preparación de pedidos asistidos por voz, plataformas digitales para la administración de inventarios y almacenes, así como montacargas eléctricos equipados con baterías de litio.

La infraestructura cuenta con más de 7 mil posiciones de almacenamiento y 10 andenes de carga y descarga, diseñados para atender una operación de mayor capacidad y facilitar el movimiento de mercancías.

PepsiCo indicó que la instalación también incorpora sistemas para optimizar el consumo de energía y agua como parte de sus objetivos de sostenibilidad.

Generación de empleo

Por último, los representantes de la empresa informaron que el nuevo centro genera alrededor de 180 empleos directos, además de oportunidades indirectas vinculadas con transporte, servicios y operaciones logísticas en la región.

Durante la inauguración participó Roger Rigaud, ministro consejero en funciones de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, quien destacó la importancia de la inversión estadounidense y la colaboración con talento guatemalteco para impulsar el desarrollo económico.

"Este centro es un símbolo de lo que la inversión estadounidense y el talento guatemalteco pueden lograr juntos" Roger Rigaud, ministro consejero en funciones de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala

Aunque PepsiCo no reveló el monto de la inversión realizada en este proyecto, indicó que el nuevo centro forma parte de su estrategia para fortalecer la capacidad de abastecimiento y el servicio a clientes y consumidores en el occidente del país.