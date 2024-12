Qué es un fondo de emergencia y cómo crearlo

Un fondo de emergencia puede ser de utilidad para no caer en deudas innecesarias a causa de sucesos inesperados que requieren de una cantidad mayor de dinero a la que se tiene de un sueldo mensual.

Según la plataforma internacional de ahorro Raisin, un fondo de emergencia es una cantidad ahorrada de dinero que se utilizará para pagar gastos inesperados. Esto con el fin de no recurrir a una financiación externa que pueda perjudicar a la persona que en ese momento, necesita los recursos. Noemí Secaida, contadora pública y auditora, explica que el fondo de emergencia es un monto que debe estar disponible para cualquier eventualidad.

Estos fondos suelen ser relativamente grandes, puesto que su uso es para gastos que no siempre pueden pagarse con los ingresos mensuales habituales. Por lo que Raisin lo define como una medida de seguridad financiera para el momento en el que el pago inesperado sea más grande de lo usual.

Vale la pena recalcar que un fondo de emergencia no es lo mismo que un fondo de contingencia. Puesto que este último fondo es útil para financiar cantidades más pequeñas, tales como multas de tráfico, veterinarios, o sanitarios. No obstante, es importante contar con ambos fondos, para no restar dinero del fondo de emergencia en situaciones que no requieren tanta financiación.

Cuál es la importancia de un fondo de emergencia

Para Secaida, es de suma importancia contar con un fondo de emergencia, puesto que al presentarse una situación fuera de lo común y no tener el monto adecuado, se puede caer en un endeudamiento.

Asimismo, este fondo es indispensable para costear pagos de alto importe sin tener que recurrir a otro tipo de financiamiento, lo cual puede desembocar en deudas. Las situaciones en las que sea necesario un fondo de emergencia pueden ser variadas, sin embargo algunas de estas podrían ser:

Reparaciones grandes del hogar

Representación legal en cuestiones jurídicas

De esta manera, al contar con un fondo de emergencia, es más sencillo salir del pago, puesto que al conseguir un préstamo de manera urgente podría llegar a significar tasas de interés más elevadas. A partir de este fondo, se podría observar una mejora en la salud mental, debido a que no existirán preocupaciones respecto a dinero en situaciones de necesidad.

Según La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor del Gobierno de Estados Unidos (CFPB, en sus siglas en inglés), se deben establecer reglas acerca de qué significa una emergencia. Esto debido a que no todos los gastos inesperados deberían considerarse emergencias. Asimismo, la CFPB recomienda que se sea consistente con las reglas sobre qué se puede pagar con este fondo.

Cómo crear un fondo de emergencia

Secaida recomienda que para crear un fondo de emergencia, se tenga un ahorro de seis meses hasta un año el equivalente del sueldo, esto debido a que también puede ser de ayuda si una persona es despedida o no cuenta con un trabajo formal.

Del mismo modo, Secaida argumenta que es necesario crear un presupuesto y determinar cuánto de los ingresos se irá al fondo de emergencia. “Por ejemplo, si ganas una cantidad x, podrías ahorrar del 10% al 20% del salario”, añade la contadora.

También, la persona que realiza dicho fondo, debe recordar el estilo de vida que lleva normalmente para decidir cuánto dinero debería tener este colchón financiero. Para esto también es necesario analizar el flujo de ingresos y gastos mensuales, tomando en cuenta las necesidades básicas, gastos personales y gustos.

Según el Banco Popular de República Dominicana, los gastos que debería cubrir el fondo de emergencia son los siguientes:

Salud: a partir de un aproximado de gastos que se realizan mensualmente en medicinas y visitas al médico.

a partir de un aproximado de gastos que se realizan mensualmente en medicinas y visitas al médico. Vivienda: analizar el estatus de vivienda, si es propia o renta, también si hay un préstamo o hipoteca. Además de eso, el estado del inmueble y la cantidad de reparaciones que necesita.

analizar el estatus de vivienda, si es propia o renta, también si hay un préstamo o hipoteca. Además de eso, el estado del inmueble y la cantidad de reparaciones que necesita. Alimentación: calcular la cantidad que se necesita al mes para conseguir lo necesario en el supermercado, además de los pequeños gastos como gustos personales y caramelos.

calcular la cantidad que se necesita al mes para conseguir lo necesario en el supermercado, además de los pequeños gastos como gustos personales y caramelos. Servicios básicos del hogar: se debe tomar en cuenta el consumo de luz, el agua, mantenimiento, teléfono y servicios de streaming, también si se cuenta con una empleada doméstica.

se debe tomar en cuenta el consumo de luz, el agua, mantenimiento, teléfono y servicios de streaming, también si se cuenta con una empleada doméstica. Gastos personales: anotar los gustos que pueden presentarse cada mes.

anotar los gustos que pueden presentarse cada mes. Transporte: todos los gastos que tengan que ver con la movilización, tales como gasolina, pasajes de transporte público y reparaciones del medio de transporte propio.

En el momento en el que se realice este análisis de todos los gastos que se realizan mes a mes, determinar si se cuenta con el suficiente dinero para crear este fondo. Además de esto, es importante determinar en donde se tendrá guardado este fondo. Se debe evitar colocarlo en una cuenta bancaria principal, puesto que de esta manera se podría utilizar cuando no es necesario.

En su lugar, se podría optar por una cuenta de ahorro o una remunerada que de rentabilidad por el capital ingresado, pero que a la vez permita acceder a los fondos en el momento necesitado. Además de esto, contar con una cuenta de ahorro para el fondo de emergencia creará intereses que se podrán agregar al colchón financiero.