Quién es Carlos Ortiz Ortiz y cuáles son los desafíos que enfrentará al asumir la Superintendencia de Competencia

Carlos Federico Ortiz Ortiz, de 53 años y originario de Morales, Izabal, es el nuevo superintendente de Competencia, elegido el viernes 9 de octubre por el Directorio de la Superintendencia de Competencia (Sicom), con dos votos a favor y uno de sus integrantes que se abstuvo de votar, en una sesión marcada por cuestionamientos al procedimiento.

Ortiz Ortiz es licenciado en Informática y Administración de Negocios por la Universidad Francisco Marroquín. Cuenta con tres maestrías: una en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y otras dos en Administración Pública y Gobierno, y en Reingeniería y Tecnología de Aseguramiento, ambas por la Universidad Galileo.

Además, tiene el pénsum cerrado del doctorado en Administración y Políticas Públicas.

Según la hoja de vida que presentó durante el proceso de elección, Ortiz Ortiz fue gerente general del Organismo Judicial (OJ) de julio del 2025 a marzo del 2026. Antes ocupó el cargo de gerente de área en la Gerencia Financiera de esa institución.

Su trayectoria en el sector público también incluye cargos como asesor de la Inspectoría General y de la Dirección de Capacitación, así como director administrativo del Registro Nacional de las Personas (Renap).

Además, fue director general de la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación.

Entre abril y diciembre del 2020 se desempeñó como director administrativo del Congreso de la República.

En su hoja de vida también reportó experiencia laboral en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), la Empresa Portuaria Quetzal, Diletto, Seguridad y Vigilancia El Ébano y Colgate-Palmolive.

Cómo fue elegido superintendente de Competencia

Ortiz Ortiz fue elegido superintendente de Competencia por mayoría de votos del Directorio de la Sicom, durante una sesión celebrada el viernes 9 de octubre.

La designación se concretó en el segundo intento, después de que la sesión convocada para el jueves 8 de octubre no pudiera celebrarse por falta de quorum, tras el desacuerdo de uno de los directores.

El nuevo superintendente obtuvo 79.97 puntos en la evaluación de los seis aspirantes que integraron la nómina final, resultado con el que ocupó el segundo lugar entre los candidatos mejor calificados.

Los directores titulares Javier Bauer y Jorge Mario González votaron a favor de Ortiz Ortiz, quien obtuvo así la mayoría necesaria para su designación. Ninguno de los demás aspirantes recibió votos.

Édgar Guzmán, también director titular, se abstuvo de votar por cualquiera de los candidatos y cuestionó distintas etapas del procedimiento.

Durante la sesión, los directores suplentes tuvieron voz, pero no voto.

Cuestionamientos al procedimiento de elección

La designación de Ortiz Ortiz estuvo acompañada de cuestionamientos de Édgar Guzmán, quien manifestó su desacuerdo con las convocatorias a las sesiones, las modificaciones de la agenda y la falta de deliberación sobre los perfiles de los aspirantes antes de la votación.

Guzmán explicó que se abstuvo de votar porque, a su criterio, el procedimiento se efectuó sin contar con el respaldo legal, administrativo y financiero que exigen la Ley Orgánica del Presupuesto y otras disposiciones aplicables.

El director calificó la elección de "altamente cuestionada" y aclaró que sus objeciones estaban dirigidas al procedimiento y no a la persona designada.

Según Guzmán, la votación se efectuó en menos de dos minutos, durante una sesión convocada originalmente para tratar otros asuntos. Afirmó que Bauer y González incorporaron los puntos relacionados con la elección y votaron sin discutir los perfiles.

También señaló que el cronograma no establecía una fecha específica para elegir al superintendente y que no se revisaron las declaraciones juradas de intereses de los aspirantes.

Guzmán sostuvo que debía garantizarse una evaluación objetiva y transparente, en respeto de los 39 profesionales que participaron en el proceso.

Además, advirtió de que el nombramiento podría ser impugnado y cuestionó la resolución 55-2026, mediante la cual la mayoría del Directorio estableció que únicamente la resolución final de designación podía ser objeto de impugnación.

A su juicio, esa restricción podría ser inconstitucional, porque considera que cualquier etapa del procedimiento administrativo puede cuestionarse mediante los mecanismos legales correspondientes.

"El país ha tenido muchísimas lecciones cuando se hacen nombramientos o designaciones sin acatar u observar lo que establece la ley", afirmó Guzmán.

Por su parte, Luis Velázquez, director suplente de la Sicom, consideró que la falta de discusión sobre los perfiles debilita a la institución y se aparta del espíritu de la ley.

Velázquez solicitó suspender la sesión, al considerar que no se habían definido el perfil requerido para ocupar el cargo ni la metodología que se utilizaría para elegir al superintendente.

Bauer defiende la elección de Ortiz Ortiz

Javier Bauer, director titular de la Sicom, defendió el procedimiento y aseguró que la elección se efectuó mediante un proceso técnico, transparente y público que se desarrolló durante aproximadamente dos meses.

Explicó que la evaluación incluyó entrevistas, presentación de planes de trabajo y un examen de oposición efectuado por la Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile.

Según Bauer, Ortiz Ortiz obtuvo la calificación más alta en esa prueba y ocupó el segundo lugar en la evaluación general.

El director también destacó que el proceso contó con la fiscalización de Guatemala Visible, acompañamiento internacional y transmisión pública de las sesiones.

Respecto de los cuestionamientos de Guzmán, Bauer señaló que las diferencias de criterio forman parte del funcionamiento de los órganos colegiados y que, conforme a la Ley de Competencia, las decisiones se adoptan por mayoría.

Reconoció que la Sicom todavía carece de una estructura administrativa completa, pero sostuvo que las evaluaciones externas permitieron verificar las capacidades técnicas de los aspirantes.

Bauer confirmó que Ortiz Ortiz fue juramentado y asumió sus funciones el viernes 9 de octubre.

"Esta decisión ya no se podría prorrogar más. Es una decisión sumamente importante para el desarrollo económico del país", afirmó.

Los desafíos del nuevo superintendente de Competencia

Tras asumir el cargo, Ortiz Ortiz aseguró que su principal objetivo será preparar a la Sicom para que pueda ejercer plenamente sus funciones a partir del próximo 9 de diciembre.

El nuevo superintendente agradeció la confianza del Directorio y afirmó que su gestión se desarrollará con apego a la ley.

"Vengo a trabajar, a poner toda mi capacidad y mi experiencia para asegurar que la Ley de Competencia pueda cobrar plena vigencia", expresó.

Entre sus principales desafíos mencionó la ejecución del presupuesto asignado a la institución, cuyos recursos, según explicó, se han destinado principalmente al pago de personal.

Ortiz Ortiz señaló que todavía es necesario habilitar una sede, adquirir equipo y contratar personal para garantizar el funcionamiento de la Superintendencia.

Estimó que en menos de 15 días podrían comenzar a ejecutar el presupuesto conforme a las disposiciones legales vigentes.

También identificó como prioridad la contratación de profesionales para las áreas de análisis de mercados, investigación y promoción de la competencia.

Estos equipos deberán estar preparados antes del 9 de diciembre, fecha en la que la Sicom comenzará a atender concentraciones económicas, denuncias e investigaciones por posibles prácticas anticompetitivas.

Consultado sobre la posibilidad de que la institución no esté preparada para esa fecha, Ortiz Ortiz respondió: "No tengo ninguna duda, vamos a estar listos".

El funcionario agregó que los primeros resultados de su gestión dependerán de las denuncias que se presenten y de los análisis de mercado que desarrollen los equipos técnicos.

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