La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) emitió un comunicado este jueves confirmando que en los últimos días, clientes y brokers (corredores de negocios) en la República Popular China, informaron a productores y exportadores de café y macadamia, que los envíos procedentes de Guatemala están retenidos en los puertos del país asiático debido a una prohibición impuesta a las importaciones provenientes de nuestro país.

Y luego se pronunciaron la Cámara de Cooperación y Comercio China-Guatemala, una de las empresas afectadas que se dedica a la producción y exportación de macadamia, así como los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores.

“Hasta el momento no se ha localizado la notificación o pronunciamiento oficial del gobierno chino, pero en la práctica los corredores de los productos han pedido que se detengan los envíos y que no pueden ingresar los que se encuentran en los puertos de ese país”, indicó Agexport.

Esas medidas ocurren a pocos días de que el canciller Carlos Martínez, viajara a Taiwán con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de la isla, por lo que se le consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) sobre el tema.

Tras la insistencia, esa cartera se pronunció en un comunicado de prensa la tarde de ayer, indicando que “con relación a la información que circula en las redes sociales respecto a la retención de productos guatemaltecos en los puertos de la República de China Continental, lamenta esta situación y se solidariza con los productores y exportadores de nuestro país que están siendo afectados”.

Agrega que el ministerio hasta esta fecha no ha recibido notificación oficial de alguna prohibición impuesta a las importaciones provenientes de Guatemala por parte del Gobierno chino. Y refiere que se encuentra realizando las gestiones y consultas pertinentes con el propósito de determinar las medidas que permitan la pronta solución a esta situación.

También en horas de la tarde, el ministerio de Economía (Mineco) envió un comunicado indicando que “no hemos sido notificados por el Gobierno de la República de China Continental sobre alguna medida que detenga las exportaciones de origen guatemalteco. Hemos realizado las consultas correspondientes y a este jueves, 23 de mayo de 2024, no existe ninguna medida que detenga el intercambio comercial de exportaciones ni importaciones entre ambos países.

Llama la atención

Por aparte, Pedro Barnoya, presidente de la Cámara de Cooperación y Comercio China-Guatemala, refirió que la entidad tiene más de 20 años de propiciar las relaciones de exportación, importación y comercio con China, y es primera vez que se escucha de un problema de este tipo, de manera que tampoco sabe qué sucede.



Se han buscado suministros y productos que puedan ser exportados hacia Guatemala, pero también se ha buscado mercado para los productos guatemaltecos y que tengan opción de ingresar al mercado chino haciendo inteligencia de mercado y búsqueda de clientes, comentó el directivo.

Agregó que llama la atención no saber qué tipo de problemas pudieran estar teniendo los exportadores e incluso, “se ha especulado que pudiera ser una disposición de las autoridades chinas, pero también puede ser una situación muy particular de las compañías exportadoras”.

Por lo pronto, Barnoya dijo que se busca comunicación con las autoridades chinas para establecer la razón de este proceder. “Es algo que hemos querido establecer y verlo desde una perspectiva, y hemos estado también haciéndole ver a las autoridades chinas las implicaciones que esto podría tener para los empresarios guatemaltecos y las repercusiones”.



El ejecutivo explicó que es importante analizar que Guatemala es signatario, al igual que China, de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a pesar de que no se tienen relaciones formales, sí comparten el mundo común del comercio exterior, cuyos enunciados son la libertad y la previsibilidad.

Respecto a la balanza comercial, dijo que hay una relación de 50 a 1, es decir por cada US$50 que importa Guatemala, exporta US$1. Según datos del Banco de Guatemala del 2019 al 2022 hubo un comportamiento al alza en las exportaciones, ese último año mencionado cerró con US$441.8 millones, pero en el 2023 se registraron solo US$82 millones. Barnoya lo atribuye a una estabilización del mercado, luego de la pandemia. En tanto las importaciones desde China fueron de US$4,367.8 millones en 2022 y US$4,122.3 millones en 2023.



Sobre si la retención de exportaciones del país en la misma semana en que el canciller guatemalteco hizo una gira en Taiwán, el directivo de la Cámara dijo que no se atrevería a manifestar que se derive de ello, sino que habrá que esperar la comunicación oficial de ambas partes, porque el flujo normal del comercio no debía verse afectado.

Nadie informa qué sucede

Una de las empresas que está enfrentando la retención de sus contenedores es Swiss Gourmet Nuts, S. A., productora y exportadora de macadamia.

El gerente general de la firma, Ronal Velásquez, comentó a Prensa Libre que tienen 20 años de relación comercial con China, país que es su destino principal de exportación, a donde envían 15 mil toneladas anuales.

Indicó que les retuvieron dos contenedores mientras que cuatro más van en camino, pero están pendientes de decidir si los envían a otro destino porque aún hay incertidumbre sobre las razones de la retención de su carga en el puerto chino. La otra opción es retornarlos, agregó.



El ejecutivo dio a conocer que recibieron información de parte de los importadores en dicho país, que son los tostadores o rosters, acerca de que empezaron a tener dificultades para retirar los contenedores que la compañía les envió desde Guatemala.



Los clientes los empezaron a contactar consultando si estaba ocurriendo algo anormal, pero hasta la fecha indicó que la firma no tiene ninguna información o notificación al respecto.

“Para nosotros fue una sorpresa, y en pocos minutos recibimos un correo de nuestra casa matriz indicándonos que los importadores no podían retirar los contenedores y que si sabíamos algo. Empezamos a investigar en el mercado local y coincidentemente, otro exportador guatemalteco (también de macadamia) recibió la misma información de parte de los importadores chinos de que no podían retirar su producto”, expresó el ejecutiva indicando que también escucharon que el sector de café afronta las mismas dificultades.



A la fecha no han tenido comunicación oficial de parte de las autoridades chinas, y han estado tratando “por varios medios, que las autoridades guatemaltecas logren hacer algún contacto para ver si hay algo oficial”, dijo Velásquez la tarde del jueves. “Por lo que hasta el momento, le diría que no tenemos absolutamente nada y lo que sabemos es con base en comunicación de los importadores chinos”.



Refirió que en los 20 años de relación comercial con China es primera ocasión que les ocurre el retardo de su carga y “no puedo hablar de bloqueo porque no nos han oficializado eso o que no los podamos retirar de aduana”, añadió.



Sin embargo, dijo no creer que se trate de un nuevo requisito para importar porque regularmente ese país avisa con tiempo suficiente cuando decide algo así. La República Popular China hace años estableció un requisito a nivel mundial relativo a una licencia sanitaria denominada GACC, pero anunciaron con un año de anticipación, ejemplificó.



“Ahora es difícil porque no tenemos claro cómo proceder para los dos contenedores que ya están en territorio chino y los que van aún en camino se pueden desviar, lo que es permitido para cambiar de destino, pero aún no se ha decidido, porque no tenemos nada con certeza”.