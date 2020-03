Televisora británica denuncia trabajo infantil en recorrido por cuatro fincas cafetaleras en Guatemala

Captura de pantalla del documental británico llamado: Starbucks & Nespresso: The Truth About Your Coffee. (Foto Prensa Libre: Channel 4 Dispatches)

Sin embargo, a lo largo de los casi 30 minutos que duró el documental el reportero no específico nombres de las fincas y tampoco departamentos o regiones en donde llevó a cabo el trabajo periodístico.

La transmisión del programa en el Canal 4 Dispatches (20 horas del Reino Unido), empezó con el relato del reportero al visitar una cooperativa de café -de la que no menciona el nombre-, donde afirmó haber descubierto que jóvenes y niños trabajan largas jornadas de trabajo “bajo condiciones agotadoras” recolectando granos de café para empresas como Starbucks y Nespresso.

Cámara oculta

Barnett continúa su recorrido con una cámara oculta y en una de las plantaciones de café capta a varios niños y jóvenes cortando los granos de café, saluda a uno de ellos y el reportero le pregunta su edad, cuánto tiempo trabaja y si le “duele” ese trabajo.

“Tengo 12 años, trabajo más de 12 horas y la cintura me duele”, expresó uno de los niños entrevistados a quien le cubren el rostro, y según el periodista en las cuatro fincas que recorrió durante tres días en Guatemala, encontró a varios niños, niñas y jóvenes en las mismas condiciones.

Continúa el recorrido y encuentra a un adulto junto a un niño de 10 años aproximadamente y le comenta el trabajador adulto guatemalteco que es una “tarea difícil, trabajan 10 horas al día, recogen entre 75 y 100 libras diarias y el dinero que ganan lo utilizan para comprar comida”.

El niño que acompaña al adulto “no va a la escuela”, y Barnett se muestra sorprendido y al mismo tiempo alarmado por los hallazgos de trabajo infantil.

“Parents are forced to let their children pick coffee.”

#Dispatches reveals the truth about your coffee. We have uncovered child labour on coffee farms that supply beans to Nespresso and Starbucks. Some children are as young as 11 and are getting paid just pennies an hour. pic.twitter.com/CEiqrvt7cl — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) March 1, 2020

También, entrevistó a una familia recolectora de café, visitó el humilde hogar y la madre de familia le informó que su esposo e hijo son quienes trabajan en los cultivos de café, y ganan Q40 diarios por 200 libras.

En las imágenes mostraron el hogar donde se encuentran al menos seis niños y un bebé de meses de nacido, en condiciones de pobreza.

Aproximadamente a las seis de la tarde llega el hijo, quien habló con el reportero y le comentó que empezó a los cinco años a recolectar café, y afirmó que le gustaría ser mecánico o doctor, pero “dejó de estudiar”.

Cooperativa

Durante el documental se observa al reportero en una cooperativa de café -continúa sin revelar el nombre- donde lo atienden los colaboradores que trabajan en el proceso de lavado, secado y tostado de los granos.

En algunas de las fachadas se observan los logos pintados de Nespresso y Starbucks, y también una certificación internacional AAA de Nespresso, cuando preguntan a uno de los guías sobre si permiten el trabajo infantil, le responde que la certificación lo prohíbe, pero dijo que hay edades en las que si pueden trabajar, que son entre los 10 y 12 años, afirmó.

La certificación es el proceso que debe llevar a cabo un productor para demostrar que su café es diferente a otros que se encuentran en el mercado. En este proceso lo que se verifica es la trazabilidad del café desde que se siembran las plantas hasta que el café llega a tus manos listo para ser consumido.

La forma en que se mide esa trazabilidad depende de los estándares específicos de cada sello. Si el productor logra demostrar que cumple con todos los estándares, obtiene el derecho a utilizar el sello correspondiente en los empaques de su producto.

Indicadores sociales

En opinión de Lesbia Amézquita, abogada y activista guatemalteca quien fue entrevistada por el reportero británico afirmó que en Guatemala más del 60% de la población vive en pobreza y más del 24% viven en pobreza extrema.

Además, dijo la profesional guatemalteca, que las familias trabajan entre 15 y 16 horas al día, para poder comprar los alimentos necesarios y que al menos cinco miembros de la familia deben trabajar para poder sobrevivir y alcanzar a cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

Durante el documental agregó Amézquita que no existe un control hacia las marcas internacionales que demuestren que son “honestas y sugirió que las entidades de gobierno deben supervisar y visitar a todos los involucrados en la industria cafetalera para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”.

Reacción de las empresas

Al final del documental comparten las diferentes reacciones de las empresas que fueron mencionadas en el trabajo.

En el caso de Nespresso desde el jueves pasado enviaron un comunicado donde Guillaume Le Cunff, gerente general de Nespresso, dijo: “Nespresso tiene cero tolerancia al trabajo infantil. Es inaceptable Cuando hay reclamos de que nuestros altos estándares no se cumplen, actuamos de inmediato, y afirmó que habían dejado de solicitar producto”.

“En este caso, hemos iniciado una investigación exhaustiva para averiguar qué granjas se filmaron y si suministran Nespresso, no reanudaremos las compras de café de las granjas en esta área hasta que se cierre la investigación. Cualquier problema que descubramos será tratado con diligencia y se tomarán medidas firmes”, enfatizó Le Cunff.

También, las declaraciones del actor estadounidense George Clooney, quien es el embajador de una de las marcas, provocaron que la noticia figurara en varios medios internacionales y también en conversaciones en las redes sociales.

An open letter from our reporter Antony Barnett to George Clooney after our Dispatches investigations finds children under the age of 13 working for coffee farms in Guatemala that have supplied Nespresso. pic.twitter.com/fiKsVMVi8T — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) March 2, 2020

La marca Starbucks respondió al reportero que investigarán y auditarán a las empresas a quienes compran los granos y de confirmar la situación de trabajo infantil que planteó el documental no volverán a comprar el producto.

Starbucks y Nespresso afirmaron que sus granos son de origen ético. Pero, según el documental de Dispatches observaron a niños en granjas guatemaltecas transportando cargas pesadas y recogiendo granos de café.

Este lunes previo a la revelación del documental el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció la creación de una comisión presidencial contra el trabajo infantil.