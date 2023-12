¿Tiene impacto para Guatemala la suspensión de transporte marítimo de carga en el Mar Rojo?

Logística

Guatemala no tiene un impacto tan directo de lo que está pasando en dicho lugar en términos de comercio exterior, “pero como estamos en un sistema económico mundial en algo nos da un coletazo”, dijo Enrique Lacs, exministro de Economía y actual director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB).

Lacs señaló que prácticamente Guatemala no tiene ninguna mercancía o producto que pase por el lugar para ir a su país de destino o desde los países de donde nos abastecemos.

Sin embargo expuso que sí hay preocupación en el contexto internacional para el sistema mundial de comercio de transporte por el paso de mercancías y los contratiempos que se experimentan y causan un deterioro del sistema logístico mundial.

“Desde el punto de vista de la logística mundial sí es lamentable, es complicado, a Guatemala no le hace un impacto tan significativo, aunque pudiera ser que algunas exportaciones como el cardamomo o azúcar pasen por ese lugar.”, agregó Lacs.

Rutas comerciales de importación y exportación

Carlos Steiger, analista logístico de competitividad de Agexport, dijo que cuando existe este tipo de situaciones de tensiones geopolíticas hay afectaciones en ciertas rutas comerciales; sin embargo, entre las que principalmente podrían afectar a Guatemala no está la del Mar Rojo.

Las que más se usan, debido a quienes son los principales socios comerciales del país, son las rutas del Litoral del Pacífico de la Costa Oeste de los Estados Unidos, de México y de Guatemala, a donde llega lo que el país importa de Asia Oriental, como China, Japón y países de esa región.

La otra ruta más usada por el país es la del Mediterráneo, que es lo que se importa y se exporta desde y hacia Europa y el norte de Europa.

La relación que se tiene con Medio Oriente es relativamente bajas, aunque hay ciertas exportaciones que se despachan hacia algunos países en esa región, pero son relaciones comerciales, no tan fuertes como las que se tiene con Estados Unidos o Europa, o la ruta Asia Oriental.

“Se debe observar cómo se desarrolla la situación, y lo que va a pasar muy probablemente, es que las navieras van a suspender las rutas comerciales ya que evitan esas rutas por cualquier tipo de tensión geopolítica como lo que ocurrió en los últimos meses en Ucrania, buscan reubicar estos barcos en otras rutas en donde tal vez tengan ellos la necesidad”, expresó Steiger.

Para el país, “por el momento les podría decir de que no hay mayores impactos comerciales, habría que ver cómo evoluciona, pero es algo que no nos debería de afectar” porque los países del bloque económico de los países que se encuentran en esa zona geográfica no son directamente socios comerciales de Guatemala”, mencionó.

Cardamomo

Hay productos en que los compradores son de países de oriente medio como el cardamomo y el azúcar, refirió Lacs.

Steiger expuso que Guatemala se posiciona entre los primeros lugares de exportación de cardamomo a nivel global y que en el 2022 el Banco de Guatemala reportó exportación de más de US$450 millones y dentro de los principales destinos se encuentran la mayoría de países de Medio Oriente.

Las tensiones geopolíticas que se producen en esta zona tienen implicaciones que incluyen un alto riesgo de interrumpir los despachos de exportación de este tipo de productos como el cardamomo, porque es una de las rutas comerciales que tienen que atravesar los barcos mercantes o los navíos de los barcos portacontenedores y otro tipo de mercancías, y esto, indica, pudiera tener un impacto directo para las exportaciones hacia el Medio Oriente.

Países como Pakistán y Emiratos Árabes Unidos son de los principales importadores de cardamomo en donde se les da diferente tipos de uso incluyendo alimenticias, mencionó.

“Pudiera haber un impacto a este sector, se tendría que ver cómo evolucionan las decisiones de las navieras para circular en estas rutas comerciales” por lo que se debe conocer la situación que enfrenta el sector cardamomo y qué rutas utilizan para llegar a los países porque en zona geográfica hay dos mares y dos golfos importantes, agregó el analista.

Azúcar

Consultado al respecto del posible impacto para exportaciones de azúcar, Jean Paul Brichaux, gerente de comercio internacional de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) mencionó que hasta este momento el impacto sería muy bajo ya que no es una ruta por la que transite dicho producto nacional.

“El impacto que se podría tener es en la disponibilidad de barcos y contenedores, eso afectaría la dinámica de las exportaciones en un mediano plazo” pero “por ahora estamos atentos a cómo evoluciona esta situación y nuestros agremiados están en constante comunicación con navieras, para mitigar los impactos que podría tener para nuestro país y nuestra agroindustria”, comentó el ejecutivo.

Por aparte Steiger agregó que se debe considerar y tener en el radar si esta situación pudiera afectar también en la importación de alguna materia prima, ya que por esas rutas se mueven derivados de combustibles fósiles como los pelets (esferas de 5mm de comprimidas) para la industria del plástico que sirven para la fabricación de materiales de empaque, por ejemplo, citó el experto, aunque refirió que también México importa ese tipo de materia prima.

Petróleo y combustibles

Los precios de los combustibles en la actualidad han venido con una tendencia hacia la baja, por otros factores referente a la situación económica mundial, y que se ha visto reflejada en el mercado local en Guatemala, expuso Fausto Velásquez, gerente de Uno Guatemala (administradora de la marca Shell).

Agrega que hay que recordar que la OPEP estaba planteando un recorte adicional voluntario que si se concreta podría incidir en los precios, pero todavía no se reflejaba tendencia hacia el alza como se previa porque habían señales mixtas en torno a la economía mundial.

Añade que ahora, con problema en el Mar Rojo, habría que estar a la expectativa de cómo evolucionan los mercados, añadió al indicar que a priori, de manera general, no observan que haya un efecto en los precios de combustibles en la parte local por la suspensión de operaciones de navieras en esa área. Además, habría que esperar ver cómo evoluciona el conflicto para ver cuál será el comportamiento de los precios en los mercados internacionales.

“De alguna manera era el riesgo que se veía por la situación con Palestina, y de alguna manera qué posición podría tomar Irán, donde hay un control del estrecho de Ormuz donde pasa una parte del producto”, expresó Velásquez.

“Hasta no tener los detalles de la evolución no me atrevería a decirle como va a evolucionar el tema de los precios, sin embargo localmente, el producto que tenemos ya está en tránsito, está viniendo, no tenemos complejidad con términos a corto plazo del producto que está entrando a Guatemala. Ahorita no vemos una situación que se derive de este entorno más que situaciones muy particulares de esta área”.

Los importadores de Guatemala traen gasolinas y diésel, los que vienen principalmente del mercado de Estados Unidos, y habría que esperar cómo evoluciona esa situación que podría incidir en temas de precio, pero es prematura si va a generar una situación.