Uber sale de Serve Robotics tras desacuerdos sobre el futuro de los robots de reparto

Uber Technologies Inc. se ha desvinculado de su socio de larga data, Serve Robotics Inc., debido a las discrepancias entre ambas compañías sobre cómo implementar robots de reparto. Este es el último revés en el impulso de Uber para facilitar los servicios autónomos en su plataforma.

Serve, fabricante de los robots de cuatro ruedas con aspecto de ojos grandes que recorren las aceras de ciudades como Los Ángeles, Miami y Chicago, ha contado con Uber como inversor desde su escisión de Postmates, la aplicación de reparto adquirida por el gigante del transporte compartido en el 2020.

Uber había estado reduciendo su participación en Serve desde al menos principios del 2025, al tiempo que aumentaba sus inversiones en otras compañías alineadas con sus apuestas a largo plazo, incluidos los robotaxis. Uber reveló en un documento regulatorio el viernes que se deshizo de su participación en Serve durante el segundo trimestre, el mismo período en que un ejecutivo de Uber renunció a la junta directiva de Serve. En su momento, Serve afirmó que la renuncia no se debía a ningún desacuerdo con la empresa.

Este hecho pone de manifiesto los crecientes desafíos que enfrenta Uber en su intento por convertirse en una plataforma para la integración de vehículos autónomos y robots en su servicio de transporte y entrega. Colaborar con socios requiere negociaciones delicadas sobre la propiedad de la relación con el cliente y la responsabilidad de la experiencia del usuario, lo que podría requerir años de colaboración para resolverse. El mes pasado, Uber anunció que su acuerdo exclusivo con el proveedor de robotaxis Waymo finalizará a principios del 2028, ya que la empresa de Alphabet Inc. desea ofrecer viajes en más mercados a través de su propia aplicación.

El argumento de Uber para adoptar un enfoque de colaboración, en lugar de desarrollar sus propios vehículos autónomos, es que sería más eficiente asociarse con empresas que desarrollan robotaxis, robots de acera, drones e infraestructura como puntos de recarga e, incluso, invertir en ellas en muchos casos. Sin embargo, aún no existe un modelo de negocio probado para comercializar esta tecnología incipiente. Uber ha declarado estar dispuesta a asumir algunas pérdidas a medida que expanda los nuevos servicios en los próximos años.

El anuncio de Uber sobre su desinversión en Serve se produjo un día después de que el director ejecutivo de Serve, Ali Kashani, comunicara a los inversores, en una conferencia telefónica sobre resultados, que su empresa no tiene intención de renovar su acuerdo con Uber tras su vencimiento a principios del 2027. El volumen trimestral de entregas a través de Uber había disminuido por primera vez desde que la alianza entre ambas compañías, que opera en varias ciudades, comenzó en el 2022. Esto llevó a Serve a reducir a menos de la mitad su previsión de ingresos para todo el año.

“Nuestras extensas conversaciones con Uber desde que surgió esta tendencia en el segundo trimestre han aclarado que tenemos puntos de vista muy diferentes sobre el modelo operativo para escalar nuestra flota autónoma compartida”, declaró Kashani en la conferencia, y añadió que estas diferencias abarcan áreas como la coordinación de la flota y la integración de comercios.

Afirmó que la experiencia de Serve con diferentes socios, entre los que se incluye DoorDash Inc., rival de Uber, “demuestra que la alineación en la integración y los modelos operativos puede generar mejores resultados con la misma tecnología y flota”.

Kashani también comunicó a los inversores la semana pasada que la decisión de la compañía de poner fin a la relación con Uber se tomó “muy recientemente”. Un portavoz de Uber declinó comentar si la compañía renovará su alianza con Serve. En privado, Uber y Serve se han culpado mutuamente por problemas operativos.

Uber ofreció menos pedidos a Serve en el segundo trimestre en comparación con el primero, según fuentes familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de conversaciones internas delicadas.

Debido al bajo volumen de pedidos, Serve no pudo justificar económicamente la expansión de su flota, según una de las fuentes.

Durante este período, el número de robots activos diarios de Serve disminuyó por primera vez, de 812 en el trimestre anterior a 792, según los informes corporativos. Como resultado, el número de horas en que sus robots estaban listos para aceptar pedidos y realizar entregas cayó 4.7% con respecto al trimestre anterior, según muestran los informes.

Uber expresó su preocupación por el rendimiento operativo y la fiabilidad de Serve a medida que se expandía a nuevos mercados este año, lo que afectó el volumen de pedidos que podían recibir y la cantidad que podían completar, según una de las fuentes. En un caso, un robot de Serve chocó contra una parada de autobús en Chicago, lo que generó titulares virales.

Serve ha rechazado entregas si no puede completarlas dentro del tiempo de llegada previsto por los clientes, según una fuente. Serve comparte las horas estimadas de llegada de sus robots con Uber, pero Uber históricamente no las ha mostrado con precisión a los clientes, lo que resulta en un tiempo insuficiente para que los robots completen los pedidos, agregó la fuente.

Tras la venta de Serve, Uber cuenta ahora con otros cuatro proveedores de robots: Coco Robotics, respaldada por Sam Altman; Avride, respaldada por Nebius Group NV; Starship Technologies Inc. y Cartken.

El portavoz de Uber afirmó que la compañía mantiene su compromiso de ofrecer entregas autónomas junto con socios como el fabricante de drones Flytrex. En mayo pasado, finalizó un programa piloto de entregas con Waymo en Phoenix.

“Seguiremos colaborando estrechamente con un número creciente de socios para brindar la comodidad y confiabilidad que nuestros clientes esperan”, declaró el portavoz de Uber.

Por su parte, Serve comenzó a diversificar su negocio más allá de las entregas a domicilio a principios de este año con la adquisición de Diligent Robotics Inc., empresa que desarrolla robots para interiores destinados a asistir al personal hospitalario.

Kashani comentó a los inversores en la conferencia telefónica sobre resultados de la semana pasada que valora la alianza con Uber y que Serve continúa “colaborando con Uber” y está “abierta a encontrar la manera de seguir trabajando juntos”.

En definitiva, añadió: “Necesitamos concentrar nuestros recursos donde veamos el camino más claro hacia una alta utilización y un mayor apalancamiento operativo”.