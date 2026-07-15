Ataque armado deja dos hombres muertos frente a un comercio de San José Villa Nueva

Elementos de la 25.ª Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar de la emergencia y, al evaluar a las víctimas, determinaron que ambas habían fallecido a causa de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Uno de los fallecidos fue identificado como un hombre de 54 años.

De forma preliminar, se presume que las víctimas se encontraban en un comercio cuando fueron atacadas a balazos por personas desconocidas. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esa versión ni han proporcionado detalles sobre las circunstancias del hecho.

El Ministerio Público (MP) quedó a cargo del procesamiento de la escena y de la recolección de evidencias para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar la posible participación de los responsables.

Hasta el momento se desconoce si las víctimas se encontraban juntas al momento del ataque o si los agresores tenían como objetivo a una de ellas.

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