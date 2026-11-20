Guatemala
Balacera en área de rampas para patinaje de la zona 3 deja un muerto y dos heridos
Una balacera en un área de rampas para patinetas de la zona 3 capitalina dejó una persona muerta y dos heridas. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque.
Una balacera registrada en la sexta avenida y 32 calle de la zona 3 capitalina dejó una persona muerta y otras dos heridas, informaron los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia.
El ataque ocurrió en un sector donde se practica acrobacias con patineta y bicicleta. De manera preliminar, se investiga si las tres víctimas se dedicaban a una de esas actividades.
Los Bomberos Voluntarios movilizaron varias ambulancias para atender a los afectados. Dos de las víctimas recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Los socorristas también intentaron restablecer los signos vitales de una tercera persona, pero confirmaron que había fallecido.
Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado y el móvil del hecho.
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.