Capturan a hombre en Zacapa luego de que agente canino detectara cocaína oculta en su vehículo

Un hombre de 32 años fue capturado durante un operativo antinarcótico en la aldea El Arenal, Gualán, Zacapa, luego de que un agente canino alertara sobre droga oculta en el baúl del vehículo en el que se movilizaba, informaron este martes 11 de agosto las autoridades.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), inspeccionaron el automóvil en el kilómetro 163, donde localizaron ocho paquetes con cocaína, cuyo avalúo aproximado es de Q800 mil.

La PNC informó que el operativo se efectuó después de recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre el posible traslado de sustancias ilícitas en un automotor.

Durante la inspección, los agentes contaron con el apoyo de un binomio canino, integrado por un guía y el agente canino “Dia”, que alertó sobre la posible presencia de droga en el baúl del automóvil.

La alerta permitió a los agentes efectuar una revisión en la que localizaron los ocho paquetes con cocaína.

En el lugar fue detenido Denis “N”, de 32 años, señalado de trasladar la droga en el vehículo.

Fiscales del Ministerio Público (MP) participaron en el procedimiento y coordinaron el embalaje y resguardo de los paquetes incautados. Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar el origen y destino de la droga.

En un operativo realizado en jurisdicción de la aldea El Arenal, Gualán, Zacapa, policías de la #SGAIA y el #MP inspeccionaron un automóvil, donde fueron localizados ocho paquetes con cocaína, con un avalúo aproximado de Q800,000 por lo que fue detenido Denis “N”, de 32 años. pic.twitter.com/yaFu8o8iwO — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 11, 2026

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