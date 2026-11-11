CC aclara al Congreso que no exige peritajes para verificar firmas de reformas constitucionales

La Corte de Constitucionalidad (CC) aclaró de oficio una resolución emitida el 5 de noviembre del 2026, en la que ordenó al Congreso de la República verificar las firmas de ciudadanos que respaldan propuestas de reformas a la Constitución. La Corte precisó que no se requiere un dictamen pericial grafotécnico para comprobar la correspondencia de las firmas.

La aclaración surgió debido a que los términos utilizados en la resolución original podían generar confusión sobre el procedimiento que debía seguirse para comprobar la autenticidad de las firmas.

La CC explicó que la verificación corresponde al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deberá cotejar cada firma incluida en la petición con la que consta en el registro de ciudadanos empadronados y certificar si existe correspondencia entre ambas.

La Corte señaló que este procedimiento no implica efectuar un examen o peritaje grafotécnico individual, una medida que, según la resolución, resultaría inviable debido al volumen de firmas que respaldan la petición.

En su aclaración, el tribunal estableció que la finalidad de la medida es que el Congreso cuente con información certera sobre la autenticidad de las firmas presentadas para respaldar la iniciativa de reforma constitucional de la Asociación Poder Ciudadano.

La resolución explica que la expresión "grafotécnicamente", utilizada en el auto del 5 de noviembre, así como la referencia a una certificación grafotécnica, podían interpretarse de manera ambigua.

Por esa razón, la CC precisó que la certificación requerida debe entenderse como el resultado del cotejo de firmas y no como la obligación de efectuar un análisis pericial.

"En todo lo demás, el auto dictado por esta Corte se mantiene en los mismos términos", establece la resolución.

La orden original de la CC

El pasado 5 de noviembre, la CC ordenó al Congreso de la República comprobar las firmas de los ciudadanos incluidas en dos propuestas de reformas a la Constitución y estableció que, en caso de detectar anomalías, debían presentarse las denuncias correspondientes.

La decisión surgió después de que la CC, por mayoría, otorgara dos amparos provisionales a favor del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón).

Uno de los amparos fue planteado contra el Congreso por la propuesta de reformas constitucionales presentada por Poder Ciudadano. El segundo estaba relacionado con la iniciativa del político Carlos Pineda, posible candidato presidencial del partido Servir.

Ambas propuestas fueron presentadas junto con miles de firmas de ciudadanos que, según sus promotores, respaldan las modificaciones planteadas a la Constitución Política de la República de Guatemala.

La resolución original estableció una serie de verificaciones para determinar la validez de los registros y las firmas que acompañan las propuestas.

Entre estas se encuentran comprobar que los nombres y las firmas sean legibles, que no existan registros repetidos y que los documentos incluyan el número del documento personal de identificación (DPI) o de empadronamiento.

También se ordenó solicitar al TSE información sobre la existencia de los firmantes, su empadronamiento y el ejercicio de sus derechos políticos.

Otras disposiciones incluyen cruzar los datos de los firmantes con los registros de defunciones y solicitar al Instituto Guatemalteco de Migración información sobre sus movimientos migratorios.

Además, los organizadores deben presentar el texto que expusieron a los ciudadanos que firmaron las iniciativas y habilitar un mecanismo físico o digital para que las personas comprueben si fueron incluidas sin su consentimiento.

Poder Ciudadano anunció que retiraba su propuesta

La decisión inicial de la CC se conoció horas después de que Edgar Ortiz, directivo de Poder Ciudadano, anunciara que la organización declinaba de su propuesta de reformas constitucionales debido a una serie de amenazas que denunció ante el Ministerio Público (MP).

Sin embargo, la iniciativa permaneció en el Congreso porque algunos diputados respaldaron su presentación.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.