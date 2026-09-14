Comerciantes y transportistas rechazan subsidio a combustibles y piden eliminar impuestos

Representantes de la Asociación de Gremiales de Transportistas, Mercados Unidos y civiles se manifestaron este lunes 14 de septiembre en el Centro Histórico de la capital para expresar su rechazo al subsidio a los combustibles y a los precios de referencia fijados para las gasolinas y el diésel.

Los manifestantes recorrieron la Sexta Avenida y se dirigieron hacia la Plaza de la Constitución, donde pidieron que, en lugar de aplicar el subsidio, se eliminen los impuestos que gravan los combustibles.

La protesta ocurre seis días después de que el Congreso aprobara de urgencia nacional el decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, que contempla un fondo de Q2 mil 500 millones.

La normativa establece precios de referencia de Q39 por galón de diésel, Q39 por galón de gasolina regular y Q41 por galón de gasolina superior.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que durante la jornada se registraron dos manifestaciones en el Centro Histórico.

Uno de los grupos avanzó por la Sexta Avenida y 8a. calle, en las inmediaciones del Portal del Comercio, zona 1. La segunda movilización fue reportada en la Sexta Avenida y 14 calle, frente al Ministerio de Gobernación, y se dirigía hacia el norte del Centro Histórico.

Montejo refirió que las movilizaciones coincidieron con actividades relacionadas con la celebración de la Independencia, por lo que las autoridades recomendaron precaución a los automovilistas debido al cierre de calles y al cruce de peatones.

En los alrededores de la Plaza de la Constitución se instalaron vallas y se restringió el ingreso. El acceso se permitía únicamente a personas acreditadas.

También permanecía cerrado un tramo comprendido entre el parque y la 3a. calle, en sectores de la Sexta y Séptima avenidas, mientras que parte de la plaza estaba delimitada con vallas.

En el lugar había presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Policía Municipal (PM), Policía Municipal de Tránsito (PMT) y del Ejército. También se desarrollaba un operativo de seguridad de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y la PNC.

Recomiendan vías alternas

Debido a las movilizaciones y actividades en el Centro Histórico, la PMT recomendó utilizar rutas alternas.

Entre estas se encuentran el Anillo Periférico hacia la calle Martí y la avenida Elena, así como el bulevar La Asunción para dirigirse hacia la parte alta de la zona 1.

Otra alternativa es la 1a. calle, en el sector comprendido entre el Tribunal Supremo Electoral, el parque Isabel La Católica, el Cerrito del Carmen y el templo de La Candelaria.

También se puede utilizar el puente Olímpico para conectar desde el bulevar Lourdes hacia las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Usan chaleco sin autorización

Durante la manifestación se observó a una persona que utilizaba un chaleco de prensa con un parche con el logotipo de “Prensa Libre”; sin embargo, la persona no labora en esta organización.