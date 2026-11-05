Aislamiento sísmico: Guatemala y Japón comparten conocimientos para enfrentar los temblores

Guatemala y Japón intercambian conocimientos y experiencias para fortalecer la seguridad de las edificaciones ante los sismos, por lo que este jueves 5 de noviembre, especialistas nacionales e internacionales participaron en el Diálogo Técnico Guatemala-Japón: Aislamiento Sísmico y Resiliencia, desarrollado en la Ciudad de Guatemala, con el propósito de compartir tecnologías y soluciones que contribuyan a reducir los riesgos y proteger la vida de las personas, informó la Conred.

La actividad es organizada por la Sociedad Japonesa de Aislamiento Sísmico (JSSI), con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) como institución anfitriona, el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la colaboración del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala (ICCG) y la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES).

El intercambio cobra relevancia en Guatemala, un país con actividad sísmica constante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), hasta este 5 de noviembre se habían registrado siete mil 413 sismos, de los cuales 161 fueron sensibles para la población.

Durante la jornada, los especialistas compartieron experiencias sobre el aislamiento sísmico, una tecnología que ayuda a reducir el movimiento que reciben los edificios durante un temblor. También abordaron aspectos relacionados con el diseño de estructuras, la protección de infraestructura esencial y las posibles aplicaciones de estas tecnologías en Guatemala.

El encuentro marcó la primera visita presencial a Centroamérica de una delegación de la JSSI, como parte de su misión internacional anual. La actividad permitió intercambiar conocimientos entre especialistas de ambos países sobre alternativas para mejorar la seguridad estructural ante los movimientos sísmicos.

La Conred destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre Guatemala y Japón para impulsar soluciones que contribuyan a proteger hospitales, edificios públicos y otras instalaciones esenciales.

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