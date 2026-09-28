Alerta por estafas: Falsos trabajadores municipales cobran hasta Q20 mil por supuestos trámites

El Juzgado de Asuntos Municipales de la Ciudad de Guatemala alertó este lunes 28 de septiembre sobre una modalidad de estafa en la que personas se hacen pasar por trabajadores municipales para exigir dinero a vecinos a cambio de supuestos trámites, permisos o regularización de construcciones.

Salvador Soto, juez de Asuntos Municipales, explicó que han recibido varias denuncias relacionadas con estos casos y que, en fecha reciente, los estafadores han recurrido incluso a la suplantación de firmas y documentos oficiales.

Según Soto, las personas llegan a viviendas, comercios o inmuebles donde se realizan construcciones y aseguran que existen incumplimientos o que es necesario presentar documentación ante la Municipalidad.

En algunos casos, dejan hojas con números de teléfono para que los afectados se comuniquen y puedan “solventar” la situación.

Una de las modalidades detectadas ocurre en procesos constructivos. Los supuestos trabajadores municipales aseguran que el inmueble carece de licencia de construcción y ofrecen gestionar los permisos a cambio de dinero.

De acuerdo con el juez, los cobros denunciados oscilan entre Q5 mil y Q20 mil. Soto señaló que algunos de estos casos ya fueron comunicados a la Policía Nacional Civil (PNC). El Ministerio Público (MP) informó que, en fecha reciente, hubo capturas de personas que presuntamente se hacían pasar por trabajadores municipales para estafar a vecinos.

La situación ha generado mayor preocupación porque, según el funcionario, los responsables también han utilizado documentos que aparentan ser resoluciones del Juzgado de Asuntos Municipales y han colocado firmas que corresponden al juez y al secretario de esa dependencia.

Soto enfatizó que ningún trabajador municipal está autorizado para llegar a una vivienda o comercio a realizar cobros, negociar pagos o entregar un número de teléfono personal para resolver una supuesta infracción.

Ante cualquier requerimiento de este tipo, recomendó a los vecinos no entregar dinero ni documentación y verificar directamente la información en las instalaciones de la Municipalidad de Guatemala.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.