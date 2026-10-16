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Anuncian cierre de carriles por trabajos en puente de la Aguilar Batres y Periférico: estas son las recomendaciones
El sábado 19 de octubre se cerrarán dos carriles bajo el puente de la calzada Raúl Aguilar Batres por trabajos de mantenimiento y reparación en la zona.
Vista del sector bajo el puente que conecta la calzada Aguilar Batres con el Anillo Periférico, donde se realizarán trabajos de reparación y cierre de carriles. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)
A partir de este sábado 17 de octubre, desde las 16:00 horas, se implementará un cierre temporal de dos carriles bajo el puente que conecta la calzada Raúl Aguilar Batres con el Anillo Periférico, en dirección a capital. Los carriles se rehabilitarán al concluir los trabajos.
La medida responde a trabajos de mantenimiento y reparación de una viga estructural en el puente, labores coordinadas por las autoridades de infraestructura para garantizar la seguridad vial a mediano y largo plazo en este punto del tránsito metropolitano.
Ante la restricción vehicular, las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) detallaron que se mantendrá habilitado el tercer carril y el carril exclusivo del Transmetro para no paralizar por completo la movilidad.
Los automovilistas que transiten por el sector deberán atender las señales preventivas y las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en el área para agilizar el paso vehicular durante el fin de semana.
Recomendaciones para los conductores y rutas alternas
- Planificar los viajes con anticipación y salir más temprano para evitar retrasos hacia la capital.
- Utilizar vías alternas para rodear el tramo afectado bajo el puente y reducir el flujo vehicular en el sector.
- Respetar las señales de tránsito y acatar las instrucciones de los agentes de la PMT.
- Mantenerse informados sobre el avance de las reparaciones y la habilitación de la vía a través de los canales oficiales de Covial.