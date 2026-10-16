Anuncian cierre de carriles por trabajos en puente de la Aguilar Batres y Periférico: estas son las recomendaciones

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Anuncian cierre de carriles por trabajos en puente de la Aguilar Batres y Periférico: estas son las recomendaciones

El sábado 19 de octubre se cerrarán dos carriles bajo el puente de la calzada Raúl Aguilar Batres por trabajos de mantenimiento y reparación en la zona.

Valery Velásquez

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Apuntalamiento metálico y soporte técnico instalado en la grieta de la viga del puente del Periférico.

Vista del sector bajo el puente que conecta la calzada Aguilar Batres con el Anillo Periférico, donde se realizarán trabajos de reparación y cierre de carriles. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

A partir de este sábado 17 de octubre, desde las 16:00 horas, se implementará un cierre temporal de dos carriles bajo el puente que conecta la calzada Raúl Aguilar Batres con el Anillo Periférico, en dirección a capital. Los carriles se rehabilitarán al concluir los trabajos.

La medida responde a trabajos de mantenimiento y reparación de una viga estructural en el puente, labores coordinadas por las autoridades de infraestructura para garantizar la seguridad vial a mediano y largo plazo en este punto del tránsito metropolitano.

Ante la restricción vehicular, las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) detallaron que se mantendrá habilitado el tercer carril y el carril exclusivo del Transmetro para no paralizar por completo la movilidad.

Los automovilistas que transiten por el sector deberán atender las señales preventivas y las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en el área para agilizar el paso vehicular durante el fin de semana.

EN ESTE MOMENTO

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Recomendaciones para los conductores y rutas alternas

  • Planificar los viajes con anticipación y salir más temprano para evitar retrasos hacia la capital.
  • Utilizar vías alternas para rodear el tramo afectado bajo el puente y reducir el flujo vehicular en el sector.
  • Respetar las señales de tránsito y acatar las instrucciones de los agentes de la PMT.
  • Mantenerse informados sobre el avance de las reparaciones y la habilitación de la vía a través de los canales oficiales de Covial.
Flyer oficial compartida por las autoridades sobre el cierre parcial de carriles en el puente Aguilar Batres hacia la Ciudad Capital. (Foto Prensa Libre: Covial)

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