Asesinato de diputado y tres policías vuelve a poner en evidencia la violencia que afecta a Zacapa

Zacapa se ubica entre los cuatro departamentos con las tasas de homicidios más altas de Guatemala, según el informe del Observatorio de la Violencia de la organización Diálogos, que recopila datos hasta septiembre y que fue publicado el 26 de octubre del 2026. El departamento registra una tasa interanual de 31.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, una cifra que refleja la incidencia de la violencia homicida en esa región del país.

El informe, elaborado con estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) y proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa a Zacapa en el cuarto lugar nacional, después de Escuintla, Chiquimula y Guatemala.

Los datos corresponden hasta septiembre del 2026 y permiten comparar la incidencia de homicidios entre los 22 departamentos del país, independientemente de sus diferencias de población.

Este panorama cobra relevancia tras el ataque armado ocurrido el viernes pasado en Río Hondo, Zacapa, en el que murieron tres agentes de la PNC que custodiaban al diputado Julio César Portillo Paz, quien falleció posteriormente a causa de las heridas de bala, según informaron fuentes oficiales.

El ataque ocurrió cuando la comitiva del congresista fue interceptada por hombres armados que no han sido identificados.

Los agentes fallecidos fueron Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, quienes estaban asignados a la seguridad personal del legislador.

El Ministerio de Gobernación había dispuesto esa protección después de una evaluación de riesgo efectuada en el 2024, debido a amenazas de muerte denunciadas por el diputado.

Zacapa mantiene una de las tasas de homicidios más elevadas

Las estadísticas recopiladas por Diálogos muestran que Escuintla encabeza la clasificación nacional con una tasa interanual de 42.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguida de Chiquimula, con 35.6; Guatemala, con 32.4, y Zacapa, con 31.5.

Después aparecen El Progreso, con 29.3; Izabal, con 28; Petén, con 27.5, y Santa Rosa, con 26.5.

La tasa interanual de Zacapa representa un aumento del 2.5% respecto de septiembre del 2025, según el Observatorio de la Violencia de Diálogos.

El departamento también cerró el 2025 entre los más afectados por los homicidios. En diciembre de ese año ocupaba el tercer lugar nacional, con una tasa de 31.7 víctimas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el informe de Diálogos elaborado con información de la PNC y del INE.

Aunque Zacapa pasó del tercer al cuarto lugar en las mediciones citadas, los indicadores corresponden a períodos diferentes y muestran que el departamento continúa entre los territorios con mayor incidencia de homicidios.

Huité registra la tasa municipal más alta de Zacapa

Las diferencias también son considerables entre los 11 municipios del departamento.

Según los datos del Observatorio de la Violencia de Diálogos, correspondientes a los 12 meses terminados en septiembre del 2026, Huité registra una tasa de 80.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta de Zacapa.

Le siguen Estanzuela, con 54.3; La Unión, con 45.2; Gualán, con 32.9, y Zacapa, con 32.5.

Río Hondo, donde ocurrió el ataque contra el diputado Portillo Paz y los agentes que lo custodiaban, registra una tasa interanual de 27.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Huité también fue escenario de un hecho de violencia de alto impacto a finales de septiembre del 2026, cuando ocho personas murieron en un ataque armado. El caso permanece bajo reserva judicial, según la información proporcionada.

Inacif registra 79 necropsias por heridas de arma de fuego

Las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aportan otra perspectiva sobre las muertes violentas en Zacapa.

Entre el 1 de enero y el 7 de noviembre del 2026, el Inacif reporta 91 necropsias de personas fallecidas por heridas de arma de fuego y arma blanca en el departamento.

De ese total, 79 corresponden a heridas de arma de fuego y 12 a heridas de arma blanca.

La institución también registra cuatro necropsias por asfixia por estrangulamiento durante el mismo período.

Antecedentes de violencia armada en Zacapa

Zacapa también ha sido escenario de otros ataques armados con numerosas víctimas.

El 25 de marzo del 2008, un enfrentamiento entre dos grupos armados, presuntamente vinculados al narcotráfico, dejó 11 muertos en el turicentro La Laguna, Río Hondo. Entre las víctimas figuraba Juan León Ardón, señalado como presunto narcotraficante.

El 25 de junio del 2010, Melrym Giovani España Arrue, de 43 años, señalado como supuesto narcotraficante, y cuatro guardaespaldas murieron en un enfrentamiento armado ocurrido en el kilómetro 145, La Fragua, Zacapa.

El departamento ha sido señalado como un corredor estratégico para el tráfico transnacional de drogas y las actividades del crimen organizado.

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