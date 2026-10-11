Asociación Sinaí, el proyecto que busca abrir oportunidades educativas y laborales para personas con discapacidad

“A los quince años fui diagnosticada con un osteosarcoma óseo, debido a eso, llevé un proceso de rehabilitación física y otras terapias que te acompañan. Este proceso me ayudó a entender lo que es vivir realmente lo que es una discapacidad y las dificultades que esto conlleva y querer aprender sobre esta área”, cuenta Kimberly Hernández, una de las fundadoras de la Asociación Sinaí, una organización que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante oportunidades de desarrollo integral y el impulso de su inclusión y autonomía.

La semilla del deseo de ayudar quedó sembrada desde entonces. Sin embargo, por las circunstancias, en aquel momento era complicado llevarlo a la práctica. Pero, ese interés por aprender la llevó a estudiar terapia del lenguaje.

Fue hasta el 2020 cuando Hernández y Karen Texmal, también fundadora de la asociación, comenzaron a materializar ese deseo de ayudar. Ellas se conocieron dentro de su iglesia, y durante la pandemia impulsaron un proyecto social que consistía en salir a las calles para compartir comida con quienes más lo necesitaban.

La Asociación Crecer y Educar Sinaí surgió un año después. Según cuenta Texmal, cuando Hernández le comentó la idea, su respuesta inmediata fue “démosle”. “Nos envalentonamos las dos y, junto con otra persona, que también es parte de la junta directiva de la Asociación Sinaí, empezamos. Y así inició Sinaí, con tres chicas al frente compartiendo con los niños”.

Una labor desde el amor

Sinaí brinda acompañamiento educativo, terapéutico y emocional a niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

Su trabajo se divide en tres ejes: rehabilitación integral, educación especial y emprendimiento económico y social.

En el área de rehabilitación ofrecen terapias físicas, ocupacionales, del lenguaje y psicológicas, según las necesidades de cada estudiante y los profesionales con los que cuentan.

En educación especial, este 2026 obtuvieron el aval del Ministerio de Educación para trabajar mediante el Programa de Educación de Adultos por Correspondencia (PEAC). Sin embargo, los niños que aún no cumplen los requisitos reciben estimulación y educación inicial.

El tercer eje busca que los jóvenes y adultos desarrollen habilidades que puedan convertirse en una fuente de ingresos. Mediante talleres ocupacionales, algunos estudiantes han comenzado sus propios emprendimientos.

Pero su labor no se centra solo en las personas con discapacidad, sino que también alcanza a sus familias. La asociación desarrolla talleres dirigidos a las madres de los estudiantes, en los que reciben capacitación para emprender desde casa, así como espacios de fortalecimiento personal y herramientas para afrontar los desafíos relacionados con la discapacidad.

Los talleres ocupacionales ayudan a jóvenes y adultos con discapacidad a desarrollar habilidades que pueden convertirse en oportunidades de emprendimiento. (Foto Prensa Libre: Cortesía Asociación Crecer y Educar Sinaí)

Más allá del aula

Para Sinaí, la inclusión va más allá de las aulas y las terapias. La asociación busca que sus estudiantes participen en actividades sociales y comunitarias y tengan oportunidades de interactuar con otros. Algunos de ellos, cuentan sus fundadoras, nunca habían ido al cine ni participado en una antorcha antes de integrarse a estas actividades.

“Estamos conscientes de que Sinaí no solo es su primera experiencia educativa, sino que es la primera experiencia de interactuar, de participar y de estar en ciertas actividades”, explican.

Para las fundadoras de Sinaí, la inclusión significa mucho más que recibir terapias o asistir a clases, pues también implica participar en actividades sociales y comunitarias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Asociación Crecer y Educar Sinaí)

¿Cómo ayudar?

La asociación funciona como una organización civil no lucrativa y depende de donaciones, actividades de recaudación de fondos y voluntarios para sostener sus programas. La falta de recursos representa uno de sus principales desafíos: no siempre cuentan con los mismos profesionales ni pueden ofrecer todos los servicios de manera permanente.

Aun así, sus fundadoras aseguran que lo que las impulsa es ver la evolución de sus estudiantes y creer en sus capacidades.

Sinaí recibe donaciones económicas y de materiales, así como apoyo de voluntarios profesionales. También cuenta con un programa de apadrinamiento y busca personas que puedan impartir talleres o apoyar los emprendimientos de sus estudiantes.

Los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3868-1737 o encontrar a la asociación en Instagram, TikTok y Facebook como Sinaí Asociación.