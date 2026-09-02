Bloqueos en Guatemala: Antimotines lanzan bombas lacrimógenas para retirar protesta de tres días en Cuyotenango

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Bloqueos en Guatemala: Antimotines lanzan bombas lacrimógenas para retirar protesta de tres días en Cuyotenango

Antimotines desalojaron a manifestantes en Cuyotenango, Suchitepéquez, donde se registraron enfrentamientos, lanzamiento de piedras y uso de gases lacrimógenos.

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Agentes antimotines de la PNC lanzan gases lacrimógenos durante el desalojo de manifestantes en Cuyotenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla tomada del Facebook Noticias Pueblo Nuevo Suchitepéquez)

Agentes antimotines de la PNC lanzan gases lacrimógenos durante el desalojo de manifestantes en Cuyotenango, Suchitepéquez. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla tomada del Facebook Noticias Pueblo Nuevo Suchitepéquez)

Antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojaron este miércoles 2 de septiembre a un grupo de manifestantes que desde hace tres días mantenían bloqueado el paso en el km 168.5 de la ruta al Suroccidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez.

La protesta se debe al incremento en el precio de los combustibles.

Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron los incidentes y señalaron que se vieron obligados a evacuar a los pacientes del Centro de Atención Primaria (CAP), debido a los gases lacrimógenos y al enfrentamiento.

En videos publicados por medios locales se observa cómo las personas corren y lanzan piedras, mientras los agentes de la PNC lanzan gases lacrimógenos.

En el lugar cae una intensa lluvia, pero eso no impide que los pobladores se enfrenten a la PNC.

El tránsito aún sigue detenido en el lugar.

El bloqueo permanecía desde el lunes 31 de agosto, por lo que cientos de vehículos, en su mayoría de transporte pesado, permanecieron atrapados en las filas.

Los manifestantes colocaron llantas para impedir el paso en ambos sentidos de la ruta.

Guatemala ha enfrentado una serie de manifestaciones por el alto precio del carburante.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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