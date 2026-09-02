Bloqueos en Guatemala: Antimotines lanzan bombas lacrimógenas para retirar protesta de tres días en Cuyotenango

Antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojaron este miércoles 2 de septiembre a un grupo de manifestantes que desde hace tres días mantenían bloqueado el paso en el km 168.5 de la ruta al Suroccidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez.

La protesta se debe al incremento en el precio de los combustibles.

Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron los incidentes y señalaron que se vieron obligados a evacuar a los pacientes del Centro de Atención Primaria (CAP), debido a los gases lacrimógenos y al enfrentamiento.

En videos publicados por medios locales se observa cómo las personas corren y lanzan piedras, mientras los agentes de la PNC lanzan gases lacrimógenos.

En el lugar cae una intensa lluvia, pero eso no impide que los pobladores se enfrenten a la PNC.

El tránsito aún sigue detenido en el lugar.

El bloqueo permanecía desde el lunes 31 de agosto, por lo que cientos de vehículos, en su mayoría de transporte pesado, permanecieron atrapados en las filas.

Los manifestantes colocaron llantas para impedir el paso en ambos sentidos de la ruta.

Guatemala ha enfrentado una serie de manifestaciones por el alto precio del carburante.