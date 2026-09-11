Bloqueos en Guatemala: Liberación de la ruta al Pacífico desata enfrentamiento entre la PNC e inconformes en Villa Nueva

La liberación del paso en el km 19.5 de la ruta al Pacífico desató un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y un grupo de inconformes que se oponen al elevado costo de los combustibles.

La PNC activó los protocolos para retirar a los inconformes que bloqueaban la ruta. Los inconformes, que se cubren el rosto con gorros pasamontañas y camisas, quemaron una motocicleta de la PNC.

Durante la intervención policial, los manifestantes lanzaron objetos contra los agentes antidisturbios, quienes respondieron con gases lacrimógenos.

Las acciones de la PNC se desarrollaron en cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó a los ministerios de Gobernación y de la Defensa liberar las vías que permanecían bloqueadas. Los enfrentamientos se trasladaron al interior de Villa Nueva, donde se viven momentos de tensión.