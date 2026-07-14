Bucean para rescatar el maíz que alimentará a sus familias, mientras el agua destruye la cosecha

Niños y hombres bucean entre cultivos inundados para rescatar las últimas mazorcas de maíz con las que esperan alimentar a sus familias, aunque saben que la mayor parte de la cosecha ya se perdió por las inundaciones en Secacaj, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.

En Secacaj, ubicada a unos 45 minutos del casco urbano de Fray Bartolomé de las Casas, hace apenas unos días había extensas parcelas de maíz, frijol y yuca, hoy solo sobresalen algunas hojas entre dos y tres metros de agua. Sus habitantes saben que, aunque el nivel de las inundaciones descienda, la cosecha está perdida. El maíz comenzará a pudrirse y ya no podrá consumirse ni venderse.

Entre quienes intentan rescatar parte de su producción está Rosario Caz Choc, de 37 años. Con varias mazorcas en las manos, cortadas por sus propios hijos bajo el agua, relata el golpe que las inundaciones dieron al patrimonio de su familia.

Perdió cuatro manzanas sembradas de maíz y yuca, con pérdidas estimadas en Q5 mil, dinero que representaba el sustento de su hogar. Otros habitantes reportan pérdidas de entre Q10 mil y Q15 mil.

La emergencia también comienza a pasar factura a la salud. Sus hijos presentan lesiones e infecciones en los pies por permanecer durante horas en agua contaminada mientras trataban de salvar la cosecha. Ella también ha sufrido lesiones en la piel.

En medio de las inundaciones, el panorama se repite. Vacas permanecen con el agua hasta las rodillas en busca de pequeños espacios secos, mientras las familias observan cómo el trabajo de meses desaparece bajo el agua.

De acuerdo con un informe preliminar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), las lluvias persistentes de la segunda semana de julio han provocado severas inundaciones en Izabal y Alta Verapaz debido al incremento del caudal de los ríos y a la saturación de los suelos.

En Izabal, las evaluaciones preliminares reportan al menos 106 hectáreas de maíz afectadas en El Estor y Livingston, con impacto para unas 150 familias productoras. Además, en El Estor se contabilizan pérdidas de mil 909 aves de corral, lo que afecta directamente a 132 familias.

En Alta Verapaz, brigadas del MAGA continúan el monitoreo de cultivos de maíz y frijol en municipios como Fray Bartolomé de las Casas, San Cristóbal Verapaz, Chahal y Chisec para determinar la magnitud de los daños.

El alcalde de Fray Bartolomé de las Casas, Walther Ayala, asegura que la crisis alimentaria se ha agudizado, no solo en los hogares de las familias damnificadas, sino también en la economía local, ya que extensas plantaciones de cardamomo permanecen bajo el agua, situación que podría provocar que las plantas se pudran.

Añadió que muchas de estas familias venden ese producto a pequeñas empresas, lo que les permite subsistir económicamente. Por ello, pidió apoyo al MAGA para que evalúe las áreas afectadas y, junto con el Gobierno, ponga en marcha un plan de apoyo a largo plazo que evite un incremento de los casos de desnutrición.

Sin embargo, en comunidades como Secacaj las familias ya no esperan los resultados de las evaluaciones. Frente a sus ojos, la cosecha de todo un año quedó sepultada bajo el agua y ahora no saben cómo afrontarán los próximos meses, pues esos cultivos no solo representaban ingresos por ventas, sino también el alimento para sus hogares.

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