Buseros paralizan servicio en Quetzaltenango y anuncian aumento al pasaje por alza del combustible

El servicio de transporte colectivo en el municipio de Quetzaltenango se vio afectado este jueves 30 de julio, debido a que los conductores paralizaron la atención que brindan a los usuarios por el alza del precio del combustible.

Los más de dos mil 500 buses que circulan en la cabecera municipal y los municipios aledaños suspendieron el servicio la tarde de este jueves y anunciaron nuevas tarifas, ya que aseguraron que el alza del precio de los combustibles les afecta.

El precio actual del pasaje en el casco urbano es de Q3; sin embargo, aumentará Q0.50, por lo cual el costo será de Q3.50 a partir del 31 de julio, según informó el piloto Edgar Santizo durante una conferencia de prensa efectuada el 30 de julio.

Santizo afirmó que no buscan afectar a los vecinos y usuarios, pero que el precio del combustible también les afecta. “Tenemos cuotas que entregar y tenemos que alimentar a nuestras familias. El costo de la gasolina está muy elevado y ya no podemos sostener el precio actual, por lo cual se aumenta a Q3.50”, enfatizó el piloto de buses en Xela.

Algunos vecinos y usuarios se vieron afectados para desplazarse hacia sus destinos. Unos optaron por servicios de taxis por aplicación y otros esperaron que algún familiar los llegara a recoger, debido a que el costo de esos servicios aumentó por la demanda.

Neftalí Santizo, usuario del servicio de buses, afirmó que llevaba media hora esperando una unidad, pero que nunca pasó. “Intentamos irnos en Uber, pero salía muy caro, igual que el taxi. Vamos hasta Choquí, zona 5, pero mejor pedimos favor que nos vengan a traer”, detalló.

Sus demandas

Los transportistas también señalaron que, si el Gobierno central otorga un subsidio, analizarán reducir el precio del pasaje, ya que la medida adoptada es paliativa y no resuelve el problema de fondo.

Además, denunciaron que también les afectan problemas de seguridad, pues aseguran que son víctimas de extorsión y demandan mayor protección.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.