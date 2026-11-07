Cacif exige esclarecer con prontitud el ataque armado en el que murieron el diputado Julio Portillo y tres policías

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) condenó el ataque armado ocurrido el 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa, en el que murieron el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, exigió a las autoridades competentes esclarecer el caso con prontitud.

Por medio de un comunicado, el sector empresarial pidió que se identifique a los responsables del ataque y que sean llevados ante la justicia.

El Cacif también expresó sus condolencias a las familias de las cuatro víctimas y solicitó a las autoridades reforzar las acciones de seguridad para proteger la vida de los guatemaltecos y evitar que hechos similares se repitan.

Asimismo, rechazó cualquier forma de violencia política y destacó la importancia de garantizar la seguridad de la población.

"En un Estado de Derecho, los guatemaltecos debemos poder vivir en paz, con la certeza de que se respeta y protege la vida de cada persona", manifestó la organización empresarial.

Ataque armado en Zacapa

El ataque ocurrió cuando la comitiva del diputado Portillo Paz fue interceptada por hombres armados no identificados en Río Hondo, Zacapa.

En el hecho también murieron los agentes de la PNC Fernando Antonio Reyes Aldana, Érick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol, quienes estaban asignados a la seguridad personal del legislador.

Los policías habían sido designados por el Ministerio de Gobernación después de una evaluación de riesgo efectuada en el 2024, debido a amenazas de muerte denunciadas por el diputado.

Portillo Paz integraba la X Legislatura (2024-2028) en representación de Zacapa. Llegó al Congreso por el partido Cabal, del cual fue expulsado en abril del 2025 tras señalamientos de supuestas comisiones ilegales.

El 31 de octubre se había incorporado a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El ataque ocurrió en un contexto de violencia armada en Zacapa. A finales de septiembre, ocho personas murieron en un hecho violento registrado en Huité, municipio vecino de Río Hondo, cuyo caso permanece bajo reserva judicial.

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