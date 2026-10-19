Calor, humedad y lluvias en Guatemala: el pronóstico del Insivumeh para este lunes 19 de octubre

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Calor, humedad y lluvias en Guatemala: el pronóstico del Insivumeh para este lunes 19 de octubre

Ingreso de humedad al territorio nacional favorecerá las lluvias este lunes 19 de octubre, según el Insivumeh.

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LLUVIAS EN LA CAPITAL

Imagen ilustrativa. El Insivumeh prevé lluvias en Guatemala el 19 de octubre 2026. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT de la capital)

Cleofas Culajay, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), dio detalles sobre las condiciones de lluvia y las temperaturas máximas previstas para Guatemala este lunes 19 de octubre.

Explicó que un área de inestabilidad sobre el océano Pacífico favorece el ingreso de humedad al territorio nacional, al igual que las condiciones en el Caribe.

Debido a estas condiciones, para este lunes se espera un ambiente cálido y húmedo, así como lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la Franja Transversal del Norte, el Caribe, el sur de Petén y la bocacosta.

En cuanto a las temperaturas máximas, Culajay indicó que se prevén valores de entre 30 y 32 °C en las regiones del norte, el Caribe, los valles de Oriente, el Pacífico y la bocacosta.

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En la región central, las temperaturas podrían alcanzar entre 27 y 28 °C, mientras que en el occidente oscilarían entre 22 y 24 °C.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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