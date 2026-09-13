Calor marcará las fiestas de Independencia: esto pronostica el Insivumeh para el 14 y 15 de septiembre

Las altas temperaturas registradas durante los últimos días en Guatemala continuarán durante las celebraciones de Independencia del 14 y 15 de septiembre, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

José María Rodríguez, pronosticador del Insivumeh, explicó que las altas temperaturas de los últimos días están relacionadas, entre otros factores, con el debilitamiento de la presión atmosférica, la poca nubosidad y la alta radiación solar.

La escasa presencia de nubes permite que los rayos solares lleguen directamente a la superficie durante buena parte del día, lo que favorece el calentamiento.

Agregó que los períodos con reducción de las lluvias también han contribuido al aumento de las temperaturas.

Las condiciones cálidas se han registrado en todo el territorio nacional, aunque algunas áreas han presentado temperaturas más elevadas.

Oriente, el norte y la costa sur han alcanzado alrededor de 38 grados Celsius durante los últimos días, según los registros mencionados por Rodríguez.

En la capital, las temperaturas han oscilado entre 27 y 29 grados Celsius.

El Insivumeh prevé que las condiciones cálidas continúen durante los próximos días, mientras persisten períodos con pocas lluvias en buena parte del territorio nacional.

Rodríguez indicó que algunas precipitaciones aisladas podrían presentarse durante las tardes o noches en la costa sur. En esos lugares, la lluvia y la nubosidad pueden contribuir a regular la temperatura.

En el resto del país, donde se prevé poca nubosidad, el ambiente cálido será más perceptible.

Para el 14 y 15 de septiembre, fechas en las que se desarrollan numerosas actividades por la Independencia, el pronóstico mantiene condiciones de poca lluvia en gran parte del país, aunque podrían registrarse precipitaciones puntuales en el suroccidente, la bocacosta y algunas zonas del Caribe.

La combinación de humedad y altas temperaturas también podría favorecer localmente la caída de granizo en lugares donde se desarrollen lluvias, según el pronosticador.

Recomiendan protegerse durante las actividades

Las condiciones meteorológicas cobran relevancia debido a que durante las celebraciones de Independencia numerosas personas participan en desfiles, recorridos con antorchas y otras actividades al aire libre.

Ante la exposición prolongada al sol, Rodríguez recomendó utilizar prendas de manga larga, sombrilla, gorra y protector solar, además de mantener una hidratación adecuada.

“Cubrirse, usar manga larga, sombrilla, gorra, protector solar, hidratarse muy bien”, recomendó.

También aconsejó mantenerse atento a posibles lluvias en los lugares donde se desarrollen actividades al aire libre, debido a que algunas precipitaciones pueden presentarse de manera localizada.

¿Qué es un golpe de calor?

La exposición prolongada a temperaturas elevadas puede ocasionar un golpe de calor, una condición grave que ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular adecuadamente su temperatura.

La temperatura corporal puede alcanzar los 40 grados Celsius o más y, sin atención oportuna, la condición puede causar daños graves en los órganos y poner en riesgo la vida.

Entre las principales señales de alerta se encuentran la temperatura corporal elevada, confusión, desorientación, cambios inusuales de comportamiento, irritabilidad, dificultad para responder a estímulos e incluso convulsiones o pérdida de la conciencia.

También pueden aparecer piel muy caliente o enrojecida, respiración rápida, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos y aceleración del pulso.

La sudoración puede variar. En un golpe de calor relacionado con temperaturas ambientales elevadas, la piel puede sentirse caliente y seca, mientras que cuando ocurre después de actividad física intensa puede presentarse sudoración abundante.

Antes de que se produzca un cuadro grave pueden aparecer señales como cansancio extremo, mareos, sudoración excesiva y pulso acelerado.

Cómo reducir el riesgo

La hidratación frecuente es una de las principales medidas para prevenir problemas relacionados con las altas temperaturas. También se recomienda evitar, en la medida de lo posible, la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad y permanecer en lugares frescos y ventilados.

La ropa ligera, holgada y de colores claros puede contribuir a reducir la acumulación de calor. El protector solar debe utilizarse cuando exista exposición al sol y reaplicarse periódicamente.

También conviene evitar las bebidas alcohólicas, debido a que favorecen la deshidratación, así como el consumo excesivo de bebidas muy azucaradas o con cafeína.

Niños y adultos mayores requieren especial atención durante períodos de altas temperaturas debido a que pueden tener mayor dificultad para regular su temperatura corporal.

Si una persona presenta signos compatibles con un golpe de calor, debe ser trasladada a un lugar fresco o a la sombra y recibir atención de emergencia. Mientras llega la asistencia, se pueden aplicar medidas para disminuir la temperatura corporal, como utilizar agua fresca y colocar compresas o toallas húmedas y frías en la cabeza, el cuello, las axilas y la ingle.

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