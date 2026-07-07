Canícula prolongada y El Niño: Guatemala enfrenta riesgo de crisis alimentaria por sequía extrema y déficit hídrico

Guatemala enfrenta el riesgo de una crisis alimentaria por un déficit hídrico y temperaturas extremas que amenazan la producción de granos básicos, debido a una canícula inusualmente prolongada y al impacto del fenómeno de El Niño en Centroamérica, informaron autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

La canícula es el periodo del año en el que se registran las temperaturas más altas. Se caracteriza por calor extremo, disminución de las lluvias y cielos despejados.

El director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (Digegr) del MAGA, Rafael López, explicó que la escasez de lluvias registrada desde mayo ha dejado los suelos del país en una situación crítica.

Añadió que Guatemala apenas inicia el periodo canicular, cuya duración podría poner en riesgo la seguridad alimentaria por extenderse más de lo habitual.

"Lo más preocupante para este año es que tiene una característica de ser una canícula prolongada. Estamos hablando de una canícula de más de duración de 40 a 42 días o un poco más", detalló el funcionario.

Precisó que la combinación de falta de agua y calor extremo provocará un severo estrés vegetal en los cultivos.

A esta situación se suma la consolidación del fenómeno de El Niño, cuya probabilidad de incidencia supera el 98%, lo que elevará las temperaturas por encima de los 35 grados Celsius en distintas regiones del país.

"Podemos tener el caso de la pérdida de la germinación, ese cambio de color en las plantas amarillento, que es la clorosis, o el crecimiento lento y el aborto en granos también que puede ocurrir", explicó López.

El funcionario indicó que, aunque el Ministerio monitorea 119 categorías de cultivos, la prioridad es proteger el maíz y el frijol, por ser la base de la alimentación de los guatemaltecos.

Hasta ahora, los primeros efectos ya se observan en Izabal, Huehuetenango y Alotenango, Sacatepéquez.

Ante este panorama, López informó que la Digegr evaluó los 340 municipios del país mediante un análisis de los registros de daños agropecuarios, sequías e inundaciones acumulados entre el 2015 y el 2025.

El modelo matemático determinó que 123 municipios presentan muy alta vulnerabilidad; 129, alta, y 88, vulnerabilidad media.

Agricultura de precisión y reserva estratégica

Para reducir el impacto, el MAGA utiliza imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y drones para inspeccionar las áreas agrícolas.

Según López, estas herramientas permiten analizar información y emitir boletines técnicos de recomendaciones dos veces por semana.

"La agricultura digital demuestra lo valioso que es el pasar de la intuición a una agricultura de precisión. El tener datos, el tener evidencia sí nos permite a poder poner el aporte tecnológico sobre la mesa para que nuestras recomendaciones también sean precisas", afirmó.

El funcionario confirmó que el Ministerio ejecuta medidas anticipatorias con recursos propios, en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

"Estamos preparando la reserva estratégica de alimentos. Estamos hablando de temas del seguro agrícola para poder considerar las zonas del país que sean vulnerables al tema, entre otros", concluyó.

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