Carreras clandestinas en Guatemala: PNC alerta por participación de adolescentes y pide a los padres supervisar a sus hijos

La participación de adolescentes y jóvenes en carreras clandestinas en Guatemala enciende las alertas del Departamento de Transito de la Policía Nacional Civil (PNC), que reporta 833 operativos y unas 10 mil multas entre enero y el 16 de octubre del 2026.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de lesiones graves o muerte y piden a los padres supervisar a sus hijos, especialmente ante los casos de estudiantes que conducen sin licencia ni casco.

Las autoridades pidieron a los padres de familia que conozcan dónde están sus hijos y verifiquen las condiciones en las que conducen motocicletas.

Del 1 de enero al 16 de octubre del 2026, la institución efectuó 833 operativos contra estas competencias ilegales e impuso unas 10 mil multas.

Carlos Fuentes, jefe del Departamento de Tránsito de la PNC, advirtió que en estas actividades han encontrado a jóvenes cuyos padres podrían desconocer dónde se encuentran y los riesgos a los que se exponen.

“En el tema de carreras clandestinas, donde hemos estado, hay muchos jóvenes. Quizás los padres no saben dónde están”, señaló.

El funcionario alertó sobre la posibilidad de que los participantes sufran siniestros viales que les provoquen lesiones graves o la muerte.

Estudiantes conducen sin licencia ni casco

Fuentes explicó que, durante las visitas a establecimientos educativos para impartir charlas de prevención y educación vial, han observado motocicletas en los estacionamientos. Al consultar a estudiantes de básicos y diversificado, algunos reconocen que carecen de licencia y que no utilizan casco.

“Cuando les preguntamos si tienen licencia, indican que no. Y si llevan casco, indican que no”, afirmó.

El jefe de Tránsito cuestionó que algunos padres permitan estas conductas sin verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y los requisitos para conducir.

“Hemos visto a muchos jóvenes hoy en día que están fallecidos en la vía pública; hay una motocicleta, pero no hay un casco”, expresó.

Motocicletas involucradas en el 53% de los hechos viales

Según los datos presentados por el Departamento de Tránsito, Guatemala tiene un parque vehicular de más de 6.7 millones de unidades, de las cuales alrededor de 3.4 millones son motocicletas.

Estos vehículos están involucrados en el 53% de los hechos viales registrados en el país, de acuerdo con la institución.

Entre enero y septiembre del 2026 se contabilizaron 7 mil 620 siniestros de tránsito, que dejaron 2 mil 85 personas fallecidas y 8 mil 23 lesionadas.

Las cifras corresponden al total de hechos viales y no exclusivamente a carreras clandestinas o siniestros en motocicleta. El balance equivale a un promedio de casi ocho personas fallecidas cada día durante ese período.

Fuentes advirtió que las consecuencias de un siniestro pueden afectar la vida laboral, familiar y social de los sobrevivientes.

“Muchos jóvenes que han tenido un siniestro vial muy grave en las vías públicas han perdido una mano, un ojo, un pie”, manifestó. Agregó que estas lesiones también pueden afectar su salud psicológica.

Las autoridades señalaron el exceso de velocidad y la falta de casco como factores de riesgo para quienes se movilizan en motocicleta.

El Departamento de Tránsito pidió a los padres que, antes de regalar o facilitar una motocicleta a sus hijos, verifiquen que cuenten con licencia, utilicen equipo de protección y conozcan las normas de circulación. También insistió en la importancia de supervisar el uso de estos vehículos para prevenir siniestros viales.

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