Carreras de diversificado que gradúan pocos estudiantes ¿Qué pasará con estas opciones de estudio?

Este año 156 mil 638 estudiantes recibirán su título de diversificado en 144 carreras que el Ministerio de Educación (Mineduc) tiene autorizadas. Del Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación saldrá el 15.3 por ciento de los jóvenes, con lo que es la de mayor demanda.

Contrario a lo que ocurre con este bachillerato hay otras opciones que no resultaron tan atractivas para los estudiantes, pues graduarán entre uno a cinco. En esa situación están 17 carreras, que reúnen a 55 alumnos del total que recibirá su título de educación media, lo que representa el 0.03 por ciento.

El Bachillerato en Administración Industrial y Perito en Computación, Programación y Mantenimiento de Computadores están entre las opciones de las que únicamente saldrán cinco jóvenes, al igual que Perito en Ecoturismo.

Aunque hay casos con menor matriculación, como Secretariado y Oficinista con Orientación en Computación y Perito en Ciencias de la Comunicación, de las que solo se graduará un estudiante, respectivamente.

Este año solo dos recibirán el título del Bachillerato en Cosmetología, al igual que el de Secretariado Trilingüe con Orientación en Comercio Internacional.

Son contados los jóvenes que se graduarán de estas carreras, sin embargo, en fila hay otros que esperan hacerlo en los próximos años.

Dichas carreras son parte del catálogo que ofrecen los colegios privados en diversificado, este sector da cobertura al 70 por ciento de los estudiantes a ese nivel, mientras que el público, por cooperativa y municipal atienden al resto.

Aun así, la cantidad de jóvenes que están dentro del sistema educativo cursando los últimos años de la secundaria son pocos, pues solo atiende a dos de cada 10 en el país.

¿Cerrarlas o no?

De acuerdo con Diana Brown, de la Asociación de Colegios Privados, es el Mineduc el que autoriza las carreras de diversificado a solicitud de la comunidad educativa, y desarrolla el currículo para que los establecimientos las ofrezcan al estudiantado.

Sin embargo, al momento que haya pocos estudiantes inscritos es el centro educativo el que debe sopesar si económicamente es posible continuar con determinada carrera, por la cantidad de docentes que se necesitan para atender las distintas asignaturas.

“Los centros educativos privados tendrían que contemplar si las colegiaturas cubren los costos. Muchas veces se deja la carrera abierta como una oportunidad para los jóvenes, pero si no se puede sostener al cuerpo docente que imparte los cursos, el establecimiento tiene que contemplar suspenderla”. Diana Brown, de la Asociación de Colegios Privados

Pero no solo hay que evaluar si la carrera es rentable y si genera los ingresos suficientes para pagar las planillas de los maestros ―para impartir un bachillerato se necesita un aproximado de siete docentes―, también hay que considerar el atender a los estudiantes con una educación de calidad.

“Lastimosamente a veces se suspenden carreras porque no se puede sostener el costo. No es por no querer impartirla, es que no se puede”, agrega, pero esto no sucede en el sector público, en donde los salarios son fijos y no dependen de las cuotas mensuales que los estudiantes pagan.

La Dirección General de Currículo (DIGECUR) hizo un estudio junto con UNESCO para analizar la oferta del ciclo diversificado, la información está en revisión para hacer una actualización de los lineamientos para la apertura y el cierre de carreras, para ello, se tomaron en cuenta los resultados de las pruebas de graduando a fin de evaluar cómo salen los estudiantes. Al finalizar, el análisis se trasladará a las Direcciones Departamentales de Educación para su aplicación.

“Lamentablemente por muchos años se crearon carreras al gusto al cliente, pero eso no asegura la oferta laboral”, indica la DIGECUR.

Agrega que la intención del Mineduc es ordenar la oferta del ciclo diversificado conforme a las necesidades de los empleadores, pues muchas carreras no responden a la demanda del mercado laboral.

La DIGECUR indica que hay 263 autorizadas, de las que 202 están activas. De estas hay 61 en proceso de cierre.

¿Cuál debe ser el enfoque?

Bienvenido Argueta, exministro de Educación, refiere que en Guatemala el nivel medio ha sido comercializado, reflejo de eso es que el sector privado cubre al 70 por ciento de los estudiantes que cursan el diversificado.

Indica que el Mineduc tiene que hacer una evaluación general de cuáles son las carreras que son realmente necesarias para los jóvenes y para promover el desarrollo del país, ya sea que les permita incorporarse al mercado laboral o para continuar sus estudios en una universidad.

“Hay muchas carreras que no deberían estar, que tampoco hacen la diferencia, por estar vinculadas a áreas en las que definitivamente el joven no tendrá empleo y que tampoco favorecen a condiciones de una buena formación. Tienen que haber parámetros claros de cuáles son las necesarias”. Bienvenido Argueta, exministro de Educación

“Cuando solo un estudiante se gradúa, uno se pregunta qué calidad de educación le están dando, pues no creo que los establecimientos inviertan con pérdidas, en el término de docentes que se requiere para cubrir las distintas disciplinas”, agrega, y que el ministerio tiene que velar por la calidad de la educación en el país, incluida la que está cargo del sector privado.

Las exigencias del sector laboral van más allá de que los jóvenes tengan un título de nivel medio, Brown y Argueta coinciden en que se necesita que tengan competencias y habilidades blandas, como gestión del tiempo, aprendizaje activo, liderazgo, resolución de conflictos, pensamiento crítico y relacionarse con otras personas. De esa cuenta, las carreras de diversificado que el Mineduc autoriza deben ir enfocadas a conseguir dichas destrezas, que también son útiles al momento de cursar una carrera universitaria.