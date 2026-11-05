Circo entrega siete tigres de Bengala que serán trasladados a un santuario de vida silvestre en Sudáfrica

Siete tigres de Bengala que permanecían en un circo en San José Pinula, fueron entregados voluntariamente este jueves 5 de noviembre a la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura y serán trasladados a un santuario en Sudáfrica, donde estarán bajo el cuidado de la organización Animal Defenders International (ADI).

La entrega se efectuó en cumplimiento de una orden judicial. La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera Dávila, supervisó la recepción de los animales, que permanecerán bajo el cuidado de la UBA mientras se coordinan las siguientes etapas del proceso, lo que podría llevar entre tres y cuatro meses.

La entidad dará seguimiento al estado de salud de los siete ejemplares y a sus condiciones de bienestar antes del traslado. Según la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el proceso se desarrollará bajo supervisión y con atención a las necesidades de los animales.

Animal Defenders International se hará cargo del traslado al ADI Wildlife Sanctuary, ubicado en Sudáfrica. La organización ha participado en el rescate y traslado de otros felinos que permanecían en circos de Guatemala.

Entre los animales rescatados están Sasha y su hermano Kimba, los primeros leones recuperados durante la Operación Libertad de ADI, iniciativa que buscó retirar a los animales de las jaulas de los circos guatemaltecos.

En una publicación reciente en sus redes sociales, la organización compartió imágenes de Sasha en el santuario sudafricano y recordó que los animales fueron entregados voluntariamente por Circo Navarro. También relató que su hermano Tomas llegó posteriormente al centro de rescate temporal, luego de que un zoológico que lo tenía bajo su cuidado ya no pudiera atenderlo.

La organización describió el nuevo entorno de Sasha como un espacio de pastizales abiertos en el que permanece junto a sus hermanos.

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