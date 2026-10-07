Clima en Guatemala: Insivumeh prevé lluvias con actividad eléctrica este 7 de octubre

Cleofas Culajay, del Centro de Monitoreo del Insivumeh, detalló cuáles son las probabilidades de lluvia y las temperaturas máximas para este miércoles 7 de octubre.

Indicó que el Insivumeh mantiene la vigilancia meteorológica sobre el ciclón tropical Isaías, el cual se encuentra en el Golfo de México.

Añadió que por la posición de este fenómeno ingresará humedad al territorio nacional, por lo que se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en la tarde o noche sobre gran parte del país.

Los mayores acumulados de lluvias se esperan sobre las regiones de occidente, bocacosta y el altiplano central.

El Insivumeh le recomienda a la población tener precaución ante las precipitaciones previstas.

Indicó el pronosticador que para este miércoles se esperan temperaturas entre los 30°C a 34°C sobre las regiones del norte, Caribe, los valles de Oriente, así como en bocacosta y Pacífico.

En la región central, las temperaturas máximas oscilarían entre los 27°C o 28°C y en occidente alcanzarían entre los 23°C a 25°C.

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