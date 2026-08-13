Concierto de Romeo Santos y Prince Royce en la zona 6 podría complicar el tránsito y comuna hace recomendaciones

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Concierto de Romeo Santos y Prince Royce en la zona 6 podría complicar el tránsito y comuna hace recomendaciones

Autoridades prevén complicaciones de tránsito en la zona 6 de la capital por el concierto de Romeo Santos y Prince Royce, y recomiendan utilizar rutas alternas.

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Imagen ilustrativa del tránsito vehicular en la zona 6 de la capital, donde se prevé mayor afluencia por el concierto de Romeo Santos y Prince Royce. (Foto: Hemeroteca PL)

La alta afluencia de vehículos prevista por el concierto de Romeo Santos y Prince Royce podría complicar el tránsito este jueves 13 de agosto en los alrededores del Estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de la capital, por lo que la municipalidad de Guatemala recomienda utilizar rutas alternas y planificar los traslados.

El espectáculo está programado para las 20 horas y reunirá a seguidores de ambos artistas, quienes promocionan la gira Mejor tarde que nunca Tour.

Las autoridades recomendaron a quienes no asistirán al concierto evitar circular por los alrededores del estadio, considerar rutas alternas y planificar con anticipación sus recorridos.

A quienes acudirán al espectáculo se les recomendó compartir vehículo para contribuir a disminuir la carga vehicular en el sector.

Las recomendaciones buscan facilitar la movilidad y mantener el orden durante las horas de mayor afluencia de personas hacia el recinto y después del concierto.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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