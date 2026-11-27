Las ofertas en más de 75 centros comerciales, las actividades navideñas y los eventos musicales podrían complicar la movilidad de los capitalinos este viernes 27 y sábado 28 de noviembre.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital alerta a los automovilistas ante un fin de semana de intensa actividad comercial y recreativa, debido a la celebración de conciertos, convivios, actividades navideñas y las ofertas en más de 75 centros comerciales.

Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que las autoridades municipales atenderán distintos sectores de la capital para regular el tránsito durante las actividades programadas.

Uno de los puntos en los que se recomienda circular con precaución este viernes 27 de noviembre es el Parque de la Industria, donde se presentará la agrupación musical Molotov.

Montejo pidió a los conductores prestar especial atención al transitar por la avenida La Castellana y la 5a. avenida de la zona 9.

A ello se suman las ofertas comerciales por el último viernes de noviembre, por lo que las autoridades de tránsito darán cobertura a más de 75 centros comerciales.

La PMT también atenderá las actividades programadas para este viernes en el Zoológico La Aurora, durante la noche, y en el Irtra de la avenida Petapa.

Sectores que podrían registrar complicaciones el sábado

Para el sábado 28 de noviembre está previsto un convivio de una entidad bancaria en Explanada 5, actividad por la cual las autoridades prestarán atención a las siguientes vías y sectores:

Calle del Comisariato

Colonia 20 de Octubre

Bulevar Vista Hermosa

Viaducto de la Guardia de Honor

Además, como parte de las actividades anunciadas para el fin de semana, en la plaza El Obelisco está prevista la grabación de un anuncio publicitario de temática navideña.

Recomendaciones para los automovilistas

Según el portavoz, ante la coincidencia de estas actividades, es aconsejable que quienes tengan previsto salir de compras, asistir a eventos o desplazarse por la capital planifiquen sus recorridos, salgan con suficiente anticipación y consideren vías alternas.

Montejo recordó que la población puede consultar las redes sociales municipales para obtener más información sobre las actividades y la movilidad en la capital.

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