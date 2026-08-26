Concluyen estudios especializados del puente Aguilar Batres-Periférico; resultados se conocerán en septiembre

Durante la madrugada de este miércoles 26 de agosto se hicieron nuevos estudios técnicos especializados en el puente que conecta el Anillo Periférico con la calzada Aguilar Batres, con el objetivo de obtener un diagnóstico detallado de las condiciones de la estructura.

Según la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), los trabajos incluyen el uso de tecnología de inspección no destructiva, que permite evaluar distintos componentes del puente sin generar daños adicionales.

Entre los equipos utilizados se encuentra el Ferroscan, un sistema que permite detectar las varillas de acero dentro del concreto, determinar su profundidad y estimar su diámetro.

También se efectuó un ensayo de esclerometría, utilizado para medir la dureza del concreto y obtener una referencia de su resistencia.

Otro de los procedimientos corresponde al ultrasonido GPR, que emplea ondas electromagnéticas para inspeccionar los elementos de la estructura y obtener información sobre sus condiciones internas.

Además, se utilizó un escáner láser 3D, capaz de capturar con precisión milimétrica la geometría de la estructura mediante millones de puntos. Esta información puede utilizarse para la inspección, el mantenimiento y la eventual rehabilitación del puente.

Las autoridades indicaron que los resultados de estos estudios se esperan durante la semana del 7 al 11 de septiembre, con los cuales se podrá contar con un diagnóstico más completo para determinar las acciones que requiere la estructura.

Los estudios forman parte de las evaluaciones técnicas que se hacen luego de que se detectaran daños en el puente Aguilar Batres-Periférico y buscan establecer las condiciones de seguridad y las intervenciones necesarias..

Según el CIV, la estructura se encuentra dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Guatemala y bajo la responsabilidad de la Municipalidad de Guatemala. Esta entidad solicitó el apoyo técnico del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para la atención primaria de la estructura.

Luego de esta intervención, la Municipalidad de Guatemala, como responsable del mantenimiento de la estructura, deberá tomar las medidas definitivas para su recuperación.

Debido a los daños, desde principios de semana el paso sobre la estructura está restringido para el transporte pesado, por lo que las unidades de carga que necesitan regresar hacia el sur deben llegar hasta el Trébol y enfilar sobre la calzada Aguilar Batres.

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