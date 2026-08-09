Conred advierte que nadie está autorizado para subir al volcán de Fuego y pide respetar restricciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reiteró este domingo 9 de agosto que no está autorizado el ascenso al volcán de Fuego, pocos días después de que el coloso registrara una erupción que obligó a evacuar a cientos de personas de 18 comunidades de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.

Por medio de un comunicado, la Secretaría Ejecutiva de la Conred informó que la restricción se aplica tanto a particulares como a representantes, colaboradores y personal de las instituciones que integran el Sistema Conred.

La institución hizo la aclaración después de que circularan en redes sociales fotografías de personas que portaban chalecos con distintivos de la Conred en el área del volcán de Fuego.

Según el comunicado, esas personas no pertenecen a la Secretaría Ejecutiva de la Conred ni son personal autorizado de las instituciones que conforman el Sistema Conred.

La institución pidió a la población respetar las restricciones para ascender al volcán y evitar actividades que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de las personas debido a las condiciones que prevalecen en el área.

Además, recordó que ante cualquier situación de peligro está habilitado el número de emergencia 119.