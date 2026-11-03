Conred advierte sobre el ingreso de 16 frentes fríos a Guatemala y recomienda medidas ante bajas temperaturas

Guatemala podría recibir aproximadamente 16 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, los cuales generarían descensos importantes de temperatura, principalmente durante las noches y madrugadas. Ante estas condiciones, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó este martes 3 de noviembre un plan de prevención y respuesta para proteger a la población, especialmente a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con las perspectivas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el ingreso de estos fenómenos al territorio nacional podría provocar bajas temperaturas durante los próximos meses.

Como parte del Plan por Época Fría 2026-2027, la Conred cuenta con alrededor de 2 mil puntos en el ámbito nacional que pueden habilitarse como albergues, según las necesidades de cada territorio. Estos espacios serán administrados por las municipalidades a través de las Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres (COMRED).

Los albergues proporcionarán alojamiento seguro, temporal y adecuado, según la Conred.

Ante el descenso de las temperaturas, la Conred recomienda abrigarse adecuadamente y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También aconseja evitar el uso de fogatas dentro de las viviendas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La institución recordó que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al número 119.

Añadió que el plan busca fortalecer las acciones de preparación y respuesta durante la temporada fría y reducir los riesgos para las personas que podrían verse afectadas por las bajas temperaturas.

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