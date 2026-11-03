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Conred advierte sobre el ingreso de 16 frentes fríos a Guatemala y recomienda medidas ante bajas temperaturas
Guatemala podría recibir aproximadamente 16 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, por lo que la Conred emitió recomendaciones ante las bajas temperaturas.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante los descensos de temperatura que podrían acompañar el ingreso de aproximadamente 16 frentes fríos a Guatemala. (Foto: Hemeroteca PL)
Guatemala podría recibir aproximadamente 16 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, los cuales generarían descensos importantes de temperatura, principalmente durante las noches y madrugadas. Ante estas condiciones, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) presentó este martes 3 de noviembre un plan de prevención y respuesta para proteger a la población, especialmente a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
De acuerdo con las perspectivas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el ingreso de estos fenómenos al territorio nacional podría provocar bajas temperaturas durante los próximos meses.
Como parte del Plan por Época Fría 2026-2027, la Conred cuenta con alrededor de 2 mil puntos en el ámbito nacional que pueden habilitarse como albergues, según las necesidades de cada territorio. Estos espacios serán administrados por las municipalidades a través de las Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres (COMRED).
Los albergues proporcionarán alojamiento seguro, temporal y adecuado, según la Conred.
Ante el descenso de las temperaturas, la Conred recomienda abrigarse adecuadamente y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También aconseja evitar el uso de fogatas dentro de las viviendas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
La institución recordó que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al número 119.
Añadió que el plan busca fortalecer las acciones de preparación y respuesta durante la temporada fría y reducir los riesgos para las personas que podrían verse afectadas por las bajas temperaturas.
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