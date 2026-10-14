Conred insiste en cerrar el paso por el puente Pinula ante el riesgo por erosión en Villa Hermosa

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reiteró este miércoles 14 de octubre la recomendación de cerrar de manera preventiva el paso vehicular y peatonal por el puente Pinula, en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, debido al riesgo que representa el avance de la erosión en el sector y la vulnerabilidad de la estructura.

En un comunicado, la Conred señaló que, después de una evaluación técnica, se determinó la importancia de continuar con las intervenciones y complementar las medidas de mitigación y seguridad estructural del puente.

"Ante ello se mantiene la recomendación del cierre preventivo para el tránsito vehicular y peatonal, como medida de protección para las personas ante la vulnerabilidad del puente y áreas cercanas", señala el comunicado de la Conred.

La advertencia ocurre después de que vecinos de Villa Hermosa 1 denunciaran, el pasado 30 de septiembre, que la erosión provocada por el río Pinula ha ocasionado la pérdida de más de 500 viviendas y terrenos, según sus estimaciones, y que el socavamiento continúa avanzando hacia el puente que comunica el sector con otras zonas de San Miguel Petapa y la capital.

De acuerdo con los residentes, el terreno que continúa cediendo se encuentra a unos 10 metros de la estructura, situación que ha incrementado el temor de que las lluvias provoquen nuevos desprendimientos y comprometan la estabilidad del paso.

La Conred reconoció los esfuerzos de la Municipalidad de San Miguel Petapa para contener la erosión, pero insistió en que las intervenciones deben continuar y complementarse con medidas de seguridad estructural.

La institución también destacó la importancia de mantener la coordinación entre la comuna y las entidades que integran una mesa multisectorial.

Vecinos temen que el puente colapse

El puente Pinula constituye una de las principales vías de comunicación para los habitantes de Villa Hermosa 1, quienes lo utilizan para desplazarse hacia otros sectores de San Miguel Petapa y la capital.

Daniel de León, vecino del sector 4 de Villa Hermosa 1, expresó el pasado 30 de septiembre su preocupación por el avance de la erosión y la posibilidad de que el puente resulte afectado.

“Pues precisamente el temor creo que de todos es la caída de este puente, porque es un acceso principal para salir al área de zona 10, y también del área de Petapa”, explicó.

El vecino señaló que por el puente circulan numerosos vehículos y unidades del transporte colectivo. Aunque se restringió el paso del transporte pesado, considera que esa medida es insuficiente para reducir el peligro.

“Ahorita ya vi que limitaron el acceso de transporte pesado, pero eso no va a evitar que caiga el puente de un momento a otro”, afirmó.

Otros residentes también han expresado preocupación por las consecuencias que tendría la pérdida de esta conexión vial, principalmente para quienes necesitan trasladarse a sus lugares de trabajo o movilizarse entre comunidades.

Puente y viviendas están en área declarada de alto riesgo

La Conred recordó que tanto el puente Pinula como las viviendas cercanas se encuentran en un área comprendida en la Declaratoria de Alto Riesgo 179-2001.

La disposición abarca sectores de las cuencas de los ríos Villalobos y Michatoya y del Lago de Amatitlán, donde existen restricciones para el desarrollo de proyectos debido a las condiciones de riesgo.

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