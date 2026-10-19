Covial comienza reparación temporal del puente sobre la Aguilar Batres, pero comuna deberá ejecutar una solución definitiva

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) comenzó este lunes 19 de octubre los trabajos de reparación del puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres, debido a los daños que presenta su estructura. En el área afectada se instalaron tres soportes metálicos, uno más que los dos colocados anteriormente.

En el lugar, el deterioro es cada vez más evidente y las grietas son más pronunciadas. Los trabajos buscan reparar los elementos afectados y prolongar el funcionamiento seguro del puente, aunque, según las autoridades, la estructura presenta fatiga general y requiere una solución definitiva.

Las evaluaciones técnicas del Ministerio de Comunicaciones, cuyos resultados publicó Prensa Libre el 7 de octubre pasado, identificaron agrietamientos severos por cortante y fisuras a lo largo de la viga central de la superestructura norte. También detectaron deficiencias en el espaciamiento de los estribos del diafragma, un elemento transversal que contribuye a la estabilidad del puente.

A solicitud de asistencia técnica de la Municipalidad de Guatemala, Covial colocará fibra de carbono y aplicará inyecciones epóxicas en la viga y el diafragma que permanecen apuntalados. Además, reparará los elementos que presentan desprendimientos de concreto.

Según Covial, las labores se desarrollarán tanto en la parte inferior como sobre el puente y durarán entre seis y ocho semanas, debido a la complejidad de trabajar en las condiciones del sector.

La reparación constituye una medida de mitigación inmediata para prolongar el funcionamiento seguro de los elementos intervenidos. Sin embargo, corresponde a la Municipalidad de Guatemala trabajar en una solución definitiva ante la fatiga estructural general del puente.

Por estos trabajos, Covial anunció el cierre de dos carriles bajo la estructura, en dirección hacia la capital, desde el sábado 17 de octubre. Permanecen habilitados el tercer carril y el exclusivo del Transmetro, según lo comunicado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Municipalidad analiza solución integral

La Municipalidad de Guatemala manifestó su disposición a trabajar de manera coordinada con el CIV para priorizar la seguridad vial y proteger a quienes utilizan el puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres, dentro de sus competencias territoriales y operativas.

Según la comuna, desde que comenzó la atención del caso, distintas unidades municipales han acompañado a las autoridades e instituciones involucradas en las evaluaciones y los trabajos correspondientes.

La Municipalidad también informó de que sus equipos efectúan análisis técnicos y jurídicos para contribuir a la definición de una solución integral que garantice condiciones seguras para los usuarios.

Asimismo, evalúa distintas fuentes de financiamiento para ejecutar una intervención de gran magnitud.

La comuna agregó que colabora con el CIV en los trabajos que se desarrollan en el lugar, con el objetivo de mejorar la movilidad en ese sector de la capital.

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