Cuando el exfutbolista Héctor Alarcón decidió retirarse del futbol para dedicarse a la música, no imaginó que combinaría esa pasión con el apoyo a quienes más lo necesitan.

Alarcón comenzó a dedicarse a la producción y presentación de eventos artísticos, tanto públicos como privados. Ofrecía escenarios, equipos de audio y espectáculos musicales. Esa nueva etapa le permitió ampliar su red de contactos y relacionarse con muchas personas, entre ellas algunas vinculadas con la importación de contenedores de juguetes, ropa y productos provenientes de pacas.

Fue precisamente uno de esos encuentros el que dio origen a la iniciativa Apala —Amigos para alimentar y llevar abrigo—.

Un grupo de importadores le propuso organizar un concierto benéfico: cantar gratuitamente y recaudar juguetes para pequeños necesitados. La idea tomó fuerza cuando uno de ellos donó tres pacas. Sin saber exactamente qué hacer con todo el material, decidieron convertir aquella ayuda en una acción solidaria organizada.

El grupo eligió ese nombre y emprendió su primera jornada de apoyo en dos colonias marginales del centro de Chiquimula. La respuesta de la población fue inmediata, y las personas acudieron masivamente.

Ese impacto les confirmó que había una necesidad real y que podían transformar pequeñas acciones en ayuda.

Ayuda y arte

Luego de esa ocasión, la ayuda fue llegando poco a poco, hasta que hubo lo suficiente para replicar el primer donativo. Alarcón relata que, junto a su grupo de amigos, tenían el plan de guardar los donativos, procesarlos y encostalarlos hasta reunir lo suficiente para “cuando Dios decida, hacemos el otro”, cuenta.

“Y así ha sucedido hasta hoy, que tenemos 62 donativos realizados”.

Sin embargo, su inquietud artística también lo motivó a descubrir nuevos talentos y, con el tiempo, decidió unir el trabajo social con el arte, dándole vida a Club Artistas.

En cada comunidad a la que llegaban exhortaban a los pobladores a participar si alguno tenía talento para la música, a través del mensaje: “Somos una fundación, un grupo de amigos que nos dedicamos a recolectar ropa, zapatos, juguetes e hidratantes, alrededor de oriente, para hacer estas actividades en todos lados. También somos un grupo de artistas que nos encanta la música y nos encanta también conocer a personas que tienen talento”.

Como ejemplo, él y otros artistas cantaban para “dar alegría a la comunidad” e invitaban a quienes quisieran demostrar su talento artístico. Algunos cantan y otros ejecutan instrumentos, entre otras actividades.

El cantante, además de ayudar a las comunidades, quería crear un espacio para descubrir y apoyar a personas con talento musical.

“Se vuelve una actividad benéfica y, al mismo tiempo, una actividad en la que la población tiene una distracción a través de la música”, dice. Así, aunque pudieron haber dejado el Club Artistas funcionando por separado, Alarcón optó por integrarlo a la iniciativa social.

El proyecto mezcla ayuda social y entretenimiento, para darle a las comunidades un momento de alegría. (Foto Prensa Libre: Cortesía Héctor Alarcón)

Los donativos

“Cuesta. Esto no es fácil”, dice Alarcón, pero eso no lo detiene. Generalmente trata de recaudar grandes cantidades de ropa para que, en cada actividad, pueda beneficiar a entre 200 y 300 personas.

Los donativos provienen principalmente de dos donadores permanentes. Sin embargo, la ayuda también llega de familias y personas que desean apoyarlos. Desde sus redes sociales promueven una dinámica que consiste en buscar en casa las cosas que ya no se usan y donarlas a quienes más las necesitan.

La respuesta, según Alarcón, ha sido constante. Familias de distintos municipios los contactan con bolsas y cajas listas para entregar. Esos donativos también terminan en los costales que llegan a las aldeas.

El exfutbolista exhorta a quienes deseen apoyar con donativos a comunicarse con él por medio del WhatsApp 31022822, en Facebook como Apala Ayuda Social y Club Artistas o en TikTok como @Apalaayudasocial y @clubartistas.