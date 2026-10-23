Digecam incorpora tecnología para obtener imágenes 3D de proyectiles y apoyar investigaciones criminales

La Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) inauguró este viernes 23 de octubre un laboratorio de huella balística con equipo para recuperar proyectiles, digitalizar las marcas que dejan las armas al disparar y fortalecer los registros disponibles para las investigaciones criminales.

La modernización incluye plataformas del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), infraestructura informática y cámaras de recuperación de proyectiles. Según las autoridades, estas herramientas permitirán mejorar la calidad de las muestras y reducir los tiempos de procesamiento para el registro de armas de fuego.

El banco digital reúne las huellas balísticas obtenidas durante ese procedimiento y constituye una herramienta para la trazabilidad de las armas, explicó el director de la Digecam, Juan Emilio Chateleó, durante la inauguración.

La información puede ser consultada por las instituciones competentes, conforme al marco legal vigente, para apoyar investigaciones en las que estén involucradas armas de fuego.

“El procedimiento inicia con un simple disparo, pasando por la recuperación de la ojiva y del casquillo con las marcas respectivas”, explicó el funcionario. Posteriormente, esas marcas se digitalizan y se incorporan a la base de datos institucional.

El registro permite conservar información sobre las características que un arma imprime en los elementos de la munición al ser disparada, para que pueda utilizarse como referencia en los análisis y cotejos que correspondan.

Imágenes tridimensionales y recuperación de muestras

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, informó que las plataformas adquiridas fortalecen la captura y digitalización de huellas balísticas y permiten generar información especializada, incluidas imágenes tridimensionales de proyectiles.

A ello se suman las cámaras de recuperación de huella balística, equipos destinados a recuperar los proyectiles después de los disparos de prueba y preservar las marcas microscópicas necesarias para su examen.

“Obtener una muestra de calidad que permita realizar un análisis riguroso y en menos tiempo era más que necesario”, afirmó Sáenz.

De acuerdo con el ministro, el laboratorio fue reorganizado y acondicionado para integrar las distintas etapas del procedimiento en una secuencia continua: recuperación y resguardo de las muestras, marcaje del arma y digitalización de la huella balística.

El director de la Digecam señaló que concentrar estas tareas en un mismo espacio facilita la continuidad del trabajo, mejora el orden y amplía la capacidad de procesamiento.

Las autoridades sostienen que los cambios también permitirán optimizar los tiempos de atención a quienes realizan trámites de registro. Sin embargo, en los discursos de inauguración no precisaron cuántas muestras podrán procesarse diariamente ni cuánto se reducirá la duración de cada procedimiento.

Información para investigaciones

Sáenz indicó que los sistemas permitirán compartir información de manera confiable y eficiente con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, entre otras instituciones.

El aporte de la Digecam se concentra en la calidad de los registros y en la disponibilidad de información técnica que pueda servir a las autoridades investigadoras.

“El control de armas de fuego es una responsabilidad indelegable del Estado de Guatemala”, expresó el ministro, quien señaló que esa labor requiere capacidad técnica, registros confiables y personal preparado.

Ambos funcionarios coincidieron en que la incorporación de tecnología debe acompañarse de capacitación permanente, procedimientos rigurosos y mantenimiento de los equipos.

Remodelación del polígono y vigilancia

La intervención también incluyó la instalación de cámaras conectadas a una red central de vigilancia para reforzar la seguridad de las instalaciones.

Además, se remodeló el polígono de tiro, donde se realizan evaluaciones a las personas que solicitan su primera licencia de portación de armas o efectúan su actualización, según explicó el ministro.

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