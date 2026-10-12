“Dios me dio la revelación”: padre de adolescente que despertó durante su velorio explica por qué no la llevó al hospital

Abraham Ixcotoyac, padre de la adolescente de 15 años que, según su familia, despertó durante su propio velorio en Sacapulas, Quiché, aseguró que Dios se le reveló cuando creyó que su hija había fallecido dentro de su vehículo, mientras intentaba trasladarla a un centro médico.

El hombre, quien también es pastor evangélico en la aldea El Jocote, Sacapulas, Quiché, afirmó que decidió llevar a su hija de regreso a casa porque consideró que debía cumplir lo que Dios le había indicado mediante el Espíritu Santo.

"Cuando ella falleció en mi carro, Dios me dio la revelación y no la llevé a ningún hospital porque hubiera sido peor", declaró Ixcotoyac durante una entrevista frente al Hospital Regional de Huehuetenango, donde la adolescente permanece bajo evaluaciones médicas.

El pastor sostuvo que, de haber llevado a su hija a un hospital, los médicos podrían haber intervenido y, según su creencia, impedido que se cumpliera lo que considera un propósito divino.

"Si yo hubiera actuado, disculpe, a mi forma, a mi manera, el propósito de Dios no se hubiera cumplido y el mensaje de Dios, el milagro de Dios no estuviera circulando ahorita en el mundo entero", expresó.

Relata cómo ocurrió el episodio

Ixcotoyac explicó que su hija comenzó a sentirse mal el viernes pasado por la noche, después de participar en una actividad. La adolescente regresó a su vivienda, pero su condición empeoró durante la mañana del sábado.

Ante esa situación, el padre decidió trasladarla en su vehículo a un centro médico, aunque aseguró que durante el trayecto ocurrió lo que él interpretó como su fallecimiento.

Según su relato, fue entonces cuando recibió una revelación divina y decidió regresar a casa en lugar de continuar hacia un hospital.

La familia creyó que la adolescente había muerto y comenzó los preparativos de su funeral. Sin embargo, después de permanecer cerca de ocho horas dentro de un ataúd, la menor despertó, según la versión de sus familiares.

Hasta ahora, no se ha presentado una certificación médica que confirme que la adolescente estuvo clínicamente muerta.

Responde a quienes cuestionan su actuación

El pastor también respondió a las críticas de quienes cuestionan su decisión de no acudir a un centro asistencial para confirmar el supuesto fallecimiento.

Ixcotoyac aseguró que actuó conforme a sus creencias religiosas y sostuvo que no ha cometido ningún delito.

"Dios toma mi mente y actúo conforme a la presencia de Dios, actúo conforme a la presencia de Dios y hago lo que Dios me indica, llevo a mi hija a la casa y ahí Dios da el milagro, ahí Dios se manifiesta a través de ella", comentó.

También se refirió a los cuestionamientos de otros pastores y de personas que consideran imposible que alguien haya resucitado.

"Dios bendiga a los hermanos, a las personas que lo toman a bien y también Dios bendiga a los que no lo toman a bien, cada quien tiene su mente", expresó.

El padre aseguró que el Ministerio Público (MP) ya lo entrevistó para conocer las circunstancias del caso y afirmó que, durante ese acercamiento, no le señalaron haber cometido alguna irregularidad.

"El Ministerio Público solo nos hizo algunas preguntas, lo mismo lo que estoy respondiendo a usted, lo mismo respondí al Ministerio Público", relató.

Explica cómo registran las defunciones en su comunidad

Durante la entrevista, Ixcotoyac también explicó el procedimiento que, según él, siguen los habitantes de su comunidad cuando una persona fallece en su vivienda.

El pastor afirmó que los familiares suelen comprar un ataúd o contratar los servicios de una funeraria, sin que necesariamente intervenga un médico para certificar la muerte.

Al ser consultado sobre los documentos que deben presentarse ante el Registro Nacional de las Personas (Renap), sostuvo que basta con una constancia del alcalde auxiliar o con la declaración de un familiar.

"No hay papelería, va únicamente el alcalde auxiliar, el alcalde auxiliar lo que hace es hacer su conocimiento de qué falleció, de fiebre, de calentura o de qué falleció, eso es lo único que hace", aseguró.

Ministerio Público investiga lo ocurrido

La Fiscalía Municipal de Sacapulas, en coordinación con la Fiscalía Regional, investiga las circunstancias en que los familiares consideraron fallecida a la adolescente sin contar con una certificación médica de defunción.

Según el MP, la investigación comenzó el domingo 11 de octubre y todavía no se cuenta con resultados.

Las diligencias también buscan esclarecer la actuación de los familiares durante el episodio que llevó a preparar el velorio de la menor.

Adolescente permanece bajo evaluaciones médicas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) trasladó a la adolescente al Hospital Regional de Huehuetenango Dr. Jorge Vides Molina, para que sea sometida a evaluaciones médicas especializadas.

Según la información proporcionada, los estudios incluyen exámenes del cerebro y el corazón, con el propósito de establecer su estado de salud y esclarecer qué pudo haber provocado el episodio.

Antes de ese traslado, la familia había llevado a la adolescente a un hospital privado.

Ixcotoyac aseguró que su hija se encuentra estable y que esperan los resultados de los análisis solicitados por la PGN.

"Gracias a Dios ya está estable, ahorita solo estamos esperando unos análisis, unos exámenes que está pidiendo la PGN", declaró.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.