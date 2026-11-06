Diputado Julio Portillo sufrió múltiples heridas de bala en el rostro y el cráneo, revela el Hospital de Zacapa

Autoridades del Hospital Regional de Zacapa revelaron este viernes 6 de noviembre detalles de las heridas que sufrió el diputado Julio César Portillo Paz, de 36 años, quien falleció luego de haber sido víctima de un ataque armado en Río Hondo, Zacapa.

Durante una conferencia de prensa, Luis Alberto Nájera García, director de dicho centro asistencial, explicó que el parlamentario presentaba múltiples heridas de bala, principalmente en la región facial y craneal, las cuales fueron las más difíciles de tratar y las que ocasionaron mayores daños a su salud.

"El señor diputado traía múltiples lesiones, pero las más importantes eran en la región facial y craneal, en la región de la cara y el cráneo", explicó Nájera García.

El director del hospital añadió que estas heridas representaron las mayores complicaciones para el personal médico que atendió al legislador.

"Entonces básicamente fueron las lesiones de más difícil manejo y fueron las que representaron un mayor daño a su salud", afirmó.

Diputado fue operado de emergencia

Nájera García informó que Portillo Paz ingresó al Hospital Regional de Zacapa aproximadamente a las 17.45 horas, trasladado por los bomberos debido a las heridas de arma de fuego que sufrió durante el atentado.

Por la gravedad de su estado, el personal médico decidió trasladarlo de inmediato a la sala de operaciones, donde se efectuaron procedimientos para controlar las hemorragias y reparar los daños que podían tratarse inicialmente.

Después de la intervención quirúrgica, el diputado fue trasladado al área de cuidados intensivos, donde permaneció en estado delicado y recibió apoyo hemodinámico.

Sin embargo, el parlamentario falleció a las 21.58 horas, según confirmó el director del centro asistencial durante una conferencia de prensa efectuada a las 23 horas.

"El fallecimiento de él es debido a la gravedad de las heridas que ha presentado", expresó Nájera García.

El médico aseguró que el equipo que atendió al diputado hizo todos los esfuerzos posibles para salvarle la vida, pero la complejidad de las lesiones impidió su recuperación.

Hospital descarta suspensión de servicios

Durante la conferencia de prensa, Nájera García también aclaró que el Hospital Regional de Zacapa continuaba atendiendo las emergencias y a los pacientes hospitalizados, pese a la información que circuló en redes sociales sobre un supuesto cierre del centro asistencial.

Explicó que únicamente se solicitó apoyo a la Gobernación Departamental para reforzar la seguridad perimetral del hospital, con el propósito de proteger tanto al diputado como a los demás pacientes.

Ataque armado dejó tres policías muertos

Portillo Paz resultó herido durante un ataque armado contra la caravana en la que se desplazaba por Río Hondo, Zacapa.

En el atentado también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes, según el Ministerio de Gobernación, respondieron al ataque para proteger la vida del diputado.

Portillo Paz fue elegido diputado por Zacapa para el período 2024-2028 con el partido Cabal, agrupación de la que fue expulsado en abril del 2025, luego de haber sido denunciado por presuntas exigencias de comisiones ilegales a alcaldes del departamento.

El pasado 31 de octubre fue proclamado como integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido dirigido por Sandra Torres.